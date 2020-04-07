Трое сотрудников омского нефтезавода заболели коронавирусом

В Омске возросло количество заболевших коронавирусом COVID-19. Инфекция обнаружена у трех сотрудников Омского нефтеперерабатывающего завода.

На заводе провели собственное превентивное тестирование на коронавирус всех сотрудников, занятых на непрерывном производстве.

- В ходе обследования предварительно выявлены три случая инфицирования, при этом у сотрудников отсутствуют внешние симптомы заболевания, - сообщает Омский НПЗ.

В настоящее время заболевшие изолированы. Нефтезавод продолжает работать в штатном режиме. На предприятии приняты меры по недопущению распространения вируса. Персонал старше 60 лет переведен на домашний режим работы. На проходной у работников измеряют температуру с помощью бесконтактных термометров, все носят защитные маски. Проводится регулярная дезинфекция помещений и служебного транспорта.