Новости

Биологи открыли вирусы, управляющие обменом веществ своих жертв 13:16
Всем предприятиям в Подмосковье разрешили возобновить работу 13:15
Расшифрован текст древнеегипетского любовного приворота 13:12
В Бельгии разрешили детям и старикам гулять и заниматься спортом на улице 13:11
Опубликован прогноз окончания эпидемии коронавируса для разных стран 13:09
Владельцы апартаментов продолжат оплачивать ЖКУ как в нежилых помещениях 13:06
Не только черный. Рассекречена внешность частного кабриолета Aurus 13:05
Лидеры России и Эфиопии обсудили борьбу с коронавирусом 13:01
Видеопроект "Сказки на ночь" познакомит детей с фольклором народов России 12:57
Козлят на "Городской ферме" ВДНХ назвали в честь собак-космонавтов 12:56
Прогноз: Как будут вводить безвизовые режимы после пандемии коронавируса 12:55
Барк "Седов" в кругосветке зашел на Маврикий 12:54
ВОЗ заявила, что в мире не хватает шести миллионов медсестер 12:53
В Калининграде пенсионерам бесплатно раздают маски с ионами серебра 12:51
В Канске две девушки подожгли чужую дачу ради "хайпа в соцсетях" 12:50
В России модернизировали одну из самых мощных пушек в мире 12:50
Россияне стали чаще давать чаевые доставщикам еды 12:46
В Крыму три комиссии будут включать предприятия в список работающих 12:46
В СКФО за сутки выявлено 48 новых случаев заболевания COVID-19 12:46
Кравцов: Учебный год для 11-классников может продлиться до первого ЕГЭ 12:42
Лукашенко призвал снизить энергетическую зависимость Беларуси 12:39
Главврач пермского онкодиспансера заразился коронавирусом 12:37
За сутки от коронавируса в Подмосковье скончались три человека 12:31
Арктический поход кораблей СФ занесли в Книгу рекордов ВС России 12:31
Возвращающимся из-за рубежа южноуральцам запретят "самоизолироваться" дома 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
07.04.2020 12:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В СКФО за сутки выявлено 48 новых случаев заболевания COVID-19

Текст: Михаил Сухарев
За один день в Северо-Кавказском федеральном округе выявили 48 новых заболевших коронавирусом. Цифры для региона рекордные - до этого за все время эпидемии в округе было зарегистрировано 67 случаев. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РФ, значительный рост в том числе связан с обеспечением субъектов диагностическими тест-системами, которые с высокой точностью выделяют именно новый коронавирус среди других заболеваний.
Фото: Геннадий Аносов/РГ Фото: Геннадий Аносов/РГ
Фото: Геннадий Аносов/РГ

Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 прибавилось в Ставропольском крае. По данным на 7 апреля, в регионе 39 заболевших, пять человек выздоровели. Несмотря на это, с сегодняшнего дня в крае ввели некоторые послабления режима полной самоизоляции.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
За сутки в России подтверждено 1154 случая COVID-19 в 43 регионах

- Текущую эпидситуацию оцениваем, как стабильную и контролируемую. Поэтому ряд предприятий и организаций смогут продолжить свою работу, - сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своем официальном аккаунте в Instagram.

В расширенный список организаций и сотрудников, которые теперь могут работать, вошли химчистки, салоны оптики и связи, автомойки, автосервисы, адвокаты и ряд других сфер.

В Дагестане за сутки подтвердилось 13 случаев, общее число заболевших в республике достигло 43 человек, а четверо выздоровели. Шесть новых заболевших выявлены в Ингушетии.Первые три случая COVID-19 подтвердились в Карачаево-Черкессии.

В Кабардино-Балкарии за сутки заболели пять человек, общее число больных с диагнозом COVID достигло 13 человек. 6 апреля власти региона представили план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики и социальной стабильности, состоящий из 43 пунктов. До 30 апреля в республике будет пересмотрен бюджет на 2020 год, чтобы перенаправить финансы в приоритетные отрасли.

Еще по одному заболевшему к 7 апреля выявили в Чечне и Северной Осетии. Общее количество инфицированных коронавирусом достигло 17 и 9 соответственно. В Северной Осетии сегодня также сообщили о первом скончавшемся пациенте.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Россия подтвердила свое участи в заседании ОПЕК+ 9 апреля
Семь рейсов по вывозу россиян из-заграницы состоятся во вторник
Стали известны подробности о состоянии премьера Британии
Посол РФ: Числа заявок от россиян в США недостаточно даже для одного рейса
Эксперты назвали самые невостребованные из-за коронавируса профессии
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ