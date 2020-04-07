В СКФО за сутки выявлено 48 новых случаев заболевания COVID-19

Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 прибавилось в Ставропольском крае. По данным на 7 апреля, в регионе 39 заболевших, пять человек выздоровели. Несмотря на это, с сегодняшнего дня в крае ввели некоторые послабления режима полной самоизоляции.

- Текущую эпидситуацию оцениваем, как стабильную и контролируемую. Поэтому ряд предприятий и организаций смогут продолжить свою работу, - сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своем официальном аккаунте в Instagram.

В расширенный список организаций и сотрудников, которые теперь могут работать, вошли химчистки, салоны оптики и связи, автомойки, автосервисы, адвокаты и ряд других сфер.

В Дагестане за сутки подтвердилось 13 случаев, общее число заболевших в республике достигло 43 человек, а четверо выздоровели. Шесть новых заболевших выявлены в Ингушетии.Первые три случая COVID-19 подтвердились в Карачаево-Черкессии.

В Кабардино-Балкарии за сутки заболели пять человек, общее число больных с диагнозом COVID достигло 13 человек. 6 апреля власти региона представили план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики и социальной стабильности, состоящий из 43 пунктов. До 30 апреля в республике будет пересмотрен бюджет на 2020 год, чтобы перенаправить финансы в приоритетные отрасли.

Еще по одному заболевшему к 7 апреля выявили в Чечне и Северной Осетии. Общее количество инфицированных коронавирусом достигло 17 и 9 соответственно. В Северной Осетии сегодня также сообщили о первом скончавшемся пациенте.