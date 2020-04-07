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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Форс-мажор сопрано

Елена Стихина стала лауреатом премии Casta diva и рассказала о своей самоизоляции
Текст: Владимир Дудин
Российская газета - Федеральный выпуск № 75(8129)
Мариинский театр, как и все, закрыл свои двери для зрителей и перенес спектакли и концерты на поздние сроки, начиная с июня. Сопрано Елена Стихина готовилась к дебюту в "Аиде" Верди, должна была спеть в тетралогии "Кольцо нибелунга" Вагнера на родной сцене, но все отложено. На фоне грустных новостей приятная: Елена стала лауреатом премии Casta diva в номинации "Взлет" за ряд дебютов на нашей и европейской сцене.
Елена Стихина: Звукозаписи не передают ощущений певца, когда он на сцене, в условиях акустики зала... Голос - это состояние ежесекундное. Фото: Пресс-служба Мариинского театра Елена Стихина: Звукозаписи не передают ощущений певца, когда он на сцене, в условиях акустики зала... Голос - это состояние ежесекундное. Фото: Пресс-служба Мариинского театра
Елена Стихина: Звукозаписи не передают ощущений певца, когда он на сцене, в условиях акустики зала... Голос - это состояние ежесекундное. Фото: Пресс-служба Мариинского театра

Где вас застало известие об отмене спектаклей?

Елена Стихина: В Бостоне после генеральной репетиции "Нормы" Беллини нам объявили, что все отменяется из-за коронавируса. Обидно, жалко, больно. Постановка полностью готова. Я долго готовилась...

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Есть на такие случаи какие-то гарантии в контрактах?

Елена Стихина: Ситуация пандемии считается форс-мажором, поэтому никто не несет ответственности. Летят контракты, а для артистов это единственный заработок, у многих семьи, ипотеки... У меня должны были начаться репетиции "Адрианы Лекуврер" Чилеа в Париже, премьера намечалась в мае... Неизвестности больше, чем понимания того, что с нами будет.

Как вы вообще воспринимаете происходящее вокруг?

Елена Стихина: Стараюсь думать о каких-то более дальних планах. Все новости, все кругом настолько забито разговорами по поводу коронавируса, что деться некуда. Будто других тем не осталось.

Минувшим летом вы покорили Зальцбургский фестиваль своей Медеей в одноименной опере Керубини. В декабре взяли парижскую Бастилию своей Ярославной в премьере "Князя Игоря" Бородина. Каким чудом удалось так быстро получить фантастические контракты? Везение или хороший агент?

Елена Стихина: Все должно сойтись: звезды на небе, ты должен быть готов, агент должен хорошо работать. Момент стечения обстоятельств тоже не исключается.

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Например, когда вам экстренно пришлось заменить Анну Нетребко в партии Татьяны в Парижской опере?

Елена Стихина: Да, конечно, до этого обо мне в Париже не знали, а после узнали, что существует такая певица Елена Стихина. А как тебя пригласят куда-то, если даже не догадываются о твоем существовании? Все очень непросто, поверьте.

Должны были начаться репетиции "Адрианы Лекуврер" в Париже. Но теперь неизвестности больше, чем понимания, что с нами будет

Ваш голос дает ощущение свободы, полета. Это природа, хорошая школа, умная голова?

Елена Стихина: Мне трудно оценивать. Да, есть звукозаписи, но они не передают ощущений певца, когда он на сцене, в условиях акустики зала, когда одни обертона появляются, другие исчезают. Это состояние ежесекундное. Я благодарна своим педагогам. Но если не трудиться - ничего не выйдет.

Ваша Настасья в "Чародейке" на сцене Мариинки пленила вокальным бесстрашием.

Елена Стихина: Партия огромная, сложная, требует больших сил. Единственное, я боюсь высоты, не могу сидеть на колышущемся из стороны в сторону диване под колосниками, как того требует режиссерская концепция. Такая вот я трусиха.

Фото: Предоставлено "Русскими сезонами"
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А Лиза в "Пиковой даме", "Аида" Верди даются легко?

Елена Стихина: Русскую музыку трудно сравнивать с итальянской, везде разные сложности. Лиза дается непросто, Чайковский написал ее, как и Татьяну в "Онегине", сначала как лирическую, а потом более драматическую. Сцена у канавки тяжелая. Как и третий акт в "Аиде" - нильская сцена, где сначала ария героини, которую боятся все сопрано, потом дуэт с Амонасро, а потом встык - дуэт с тенором. Это требует выносливости. У меня пока было лишь четыре спектакля в Женеве. Посмотрим, что будет дальше. Но о планах сейчас бессмысленно говорить. Главное сейчас - здоровье. Беречь себя и близких. Остальное приладится.

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