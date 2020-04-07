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07.04.2020 09:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как проводят самоизоляцию Сокуров, Устинова и Шифрин

Текст: Светлана Мазурова
"Российская газета" продолжает рассказывать, как проводят время в самоизоляции актеры, режиссеры и писатели.

Александр Сокуров: "Работаем, ждем хороших новостей"

Фото: Из личного архива Александра Сокурова

- Сотрудники нашего фонда работают дома, - рассказал "РГ" кинорежиссер Александр Сокуров, речь идет о Некоммерческом фонде поддержки кинематографа "Пример интонации" (Фонд Александра Сокурова). - Готовимся к запуску в производство трех игровых полнометражных дебютных фильмов. Работать над новыми картинами будем совместно с киностудией "Ленфильм".

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Российские фигуристки показали, чем занимаются во время самоизоляции

Продолжается монтаж моего нового фильма о Второй мировой войне. К сожалению, в удаленном режиме ...

Продолжается работа и на моем режиссерском курсе в Петербургом институте кино и телевидения.

Ректор института Александр Евменов обратился с просьбой о проведении занятий в удаленном режиме. К сожалению, пришлось изменить привычную форму. Сам нахожусь дома, и день заполнен и полночи - все в работе. Ждем хороших новостей.

Наша группа продолжает работу над выставкой "Рембрандт - возвращение блудного сына" для Эрмитажа. Это будет расширенная фантазия после демонстрации в Венеции. Надеюсь, вызовет большой интерес посетителей моего любимого Эрмитажа. Открытие скоро - в июне этого года. Работаем, нас ничто не остановит.

Ефим Шифрин: "Читаю Ахмадулину и учу английский"

Фото: Антон Доценко

- Как я провожу время в самоизоляции? Читаю стихи Пушкина, Ахмадулиной, Мандельштама, Тарковского. И выкладываю записи в интернет, - сообщил "РГ" юморист, актер московского Театра мюзикла, писатель и блогер Ефим Шифрин. - Также выкладываю видео и фото отрывков из спектаклей и концертов разных лет. Называю это "С пыльной полки". Еще посты - "Что читать в самоизоляции".

Моя личная практика малых дел теперь вряд ли отличается от занятий всех тех, кто на время лишился основной работы. Поэтому обычный день состоит, в основном, из уроков английского по Скайпу, многократных подходов к спортивным упорам и эспандеру, дробного (к сожалению, избыточного) питания и виртуальных путешествий, в которых одна ссылка как кочка подбрасывает меня на другую.

Татьяна Устинова: "Мне некогда. Я ничего не успеваю!"

Фото: Из личного архива Татьяны Устиновой

- Мне вечно некогда. Некогда подумать, помолчать, посидеть, полежать, посмотреть по телевизору, как знаменитый шеф-повар учит жизни менее знаменитых, - на вопросы "РГ" писатель, телеведущая Татьяна Устинова ответила письменно. - Я ничуть не стесняюсь того, что я "телевизионный" человек: смотрю телевизор и при этом мне удается не чувствовать себя старой перечницей, отставшей от жизни.

Должна признаться, что питала относительно карантина определенные иллюзии. Кстати сказать, телевизор немало этому способствовал. Оттуда меня призывали оставаться дома, чтобы "побыть с близкими, сделать генеральную уборку, уделить время "саморазвитию"! Вот на это "саморазвитие" особенно налегали, когда советовали - из телевизора! - как мне провести время в изоляции.
Как выглядела #изоизоляция времен Пушкина, Достоевского и Чехова

Мне некогда. Я ничего не успеваю! Подумать, посидеть, почитать, посмотреть на знаменитого повара! "Саморазвитие" - очень смешное слово, правда? - осталось только в мечтах и советах людей из телевизора, которые, видимо, знают какой-то секрет, как всё успеть, будучи на карантине.

Я пишу роман, и мне нужно срочно его дописать, меня торопит издатель, который увел сотрудников в онлайн, честь ему и хвала, но все продолжают работать, работать и работать, как нам завещал великий Ленин.

Я даю бесконечные интервью - запросов стало больше во много раз, и есть издания и люди, которым я не могу и не хочу отказывать, вот, например "Российская газета". Если я даю интервью онлайн, моему мужу приходится меня снимать и всякий раз это аттракцион, после которого мы хохочем, как припадочные - он не умеет снимать, а я не умею сниматься, когда снимает он.

Мне нужно срочно дочитать Эренбурга - для работы, а я читала его давно, и все позабыла, ну, почти всё. Мне нужно дочитать Прилепина, огромный труд про Есенина, мне очень интересно, а я не успеваю. Мне нужно дочитать Бехтереву, потому что она объясняет многое из того, что я не понимаю в принципе, кроме того, человеческий мозг - величайшая из загадок, и мне важно хоть что-то о нем знать, ведь у меня - вы будете смеяться! - он тоже есть, а я понятия не имею, как он работает.

Фото: youtube.com
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Общаться с детьми я не успеваю. Все четверо: старший сын Мишка и его девушка Марина, племянница Саня и младший Тимофей учатся и работают "на удаленке". Примерно в 9 утра они расходятся по своим комнатам и выгребают оттуда примерно в 7 вечера. Марина преподает в МГИМО, у нее бесконечные занятия, Тима и Саня учатся в МГУ, у них бесконечные лекции и семинары, Мишка пишет сценарий, и его тоже, как и меня, торопят.

У меня новая маленькая собака - пражский крысарик, так смешно называется порода. Она петербурженка, тонкая натура. Я не успеваю ею заниматься! Я работаю, а она лежит у меня на коленях и смотрит, как я луплю пальцами по клавиатуре.

Мой муж решает свои задачи, и ему не до меня. Когда вечером мы принимаемся готовить ужин, мы встречаемся так, как будто не виделись неделю. Ну, собственно, почти так и есть, потому что мы все заняты.

Мне трудно дать совет, что делать, когда скучно. Мне не скучно.

"РГ" продолжит публиковать рассказы известных людей о своей самоизоляции.

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