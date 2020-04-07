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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Менеджеров "Крымэнерго" задержали по подозрению в мошенничестве

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Заместитель гендиректора - руководитель аппарата ГУП "Крымэнерго" и бывший первый заместитель гендиректора задержаны по подозрению в мошенничестве. Они ввели предпринимателя в заблуждение и за денежное вознаграждение пообещали ему подключение к энергосетям по ускоренной схеме. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Республике Крым.

Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым
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По данным следствия, менеджеры региональной энергокомпании вступили в преступный сговор и решили собирать деньги с потенциальных абонентов за оказание услуг, которые входили в функциональные обязанности предприятия.

Операцию для разоблачения мошенников УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю провело 5 апреля. В салоне автомобиля заместитель гендиректора получил от представителя предпринимателя 300 тысяч рублей за помощь в ускоренном получении техусловий и заключении договора на присоединение к электросетям "Крымэнерго". При передаче денег энергетика взяли с поличным.

Преступную цепочку начали распутывать дальше, и тут выяснилась причастность к этой коррупционной схеме бывшего первого замгендиректора ГУПа "Крымэнерго", который сегодня также задержан представителями УФСБ.

Сейчас у подозреваемых изъята и изучается вся документация, представляющая интерес для следствия. Вскоре следствие планирует предъявить им обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Пока менеджерам инкриминируют покушение на мошенничество с использованием служебного положения в составе группы лиц (часть 3 статьи 30 и часть 3 статьи 159 УК РФ).

Власти полуострова уже много лет добиваются сокращения огромной очереди на подключение к энергосетям, но она только растет - в начале 2019 года насчитывалось более 7,5 тысячи нереализованных заявок потенциальных абонентов на подключение, а годом ранее их было шесть тысяч. Энергетики уверяют, что у них недостаточно кадров и финансовых ресурсов на удовлетворение всех запросов. Однако нынешнее задержание показывает, что в больших очередях есть и коррупционный интерес чиновников ГУПа.

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