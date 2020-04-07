На Кубани коронавирусом заразился двухлетний ребенок

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил подробности подтвержденных 11 новых случаев заболевания коронавирусом на территории региона. Как выяснилось, среди зараженных COVID-19 находится двухлетний ребенок, который в настоящий момент находится на лечении в одной из клиник столицы региона.

По информации оперативного штаба, "в соответствии с инкубационным периодом болезни в настоящее время подтверждаются случаи заболевания у людей, контактировавших или приехавших из других стран более двух недель назад".

Из 11 новых заболевших - шесть случаев возникли в результате контакта с теми, кто заболел за границей. Остальные пять - "завозные" случаи из Таиланда, США и ОАЭ, в том числе двухлетний ребенок. Сейчас он находится на лечении в Краснодаре.

Из числа новых заболевших семеро - женщины, четверо - мужчины, их возраст - от двух до 88 лет. Случаи заболевания зафиксированы в Краснодаре, Курганинске, Лабинске, Приморско-Ахтарске, Кореновске и станице Отрадной.

Таким образом, в крае подтвержден 61 случай заболевания COVID-19, один пациент умер. 15 человек уже выздоровели и выписаны из больниц. Пятеро находятся на аппаратах ИВЛ, у 22 состояние ухудшилось до средней степени тяжести. Отмечается, что среди новых подтвержденных заболевших становится все больше молодых людей.

По данным оперативного штаба, под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 5327 человек. Проведено 16 686 лабораторных исследований, в том числе 4346 - лабораториями минздрава Кубани.