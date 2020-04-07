В Крыму протестируют медиков, контактировавших с больными COVID-19

В Крыму начала работу вторая лаборатория, которая сможет проводить тесты на предмет выявления больных COVID-19. В первую очередь протестируют медперсонал, уже работающий с заразившимися коронавирусом. Об этом на заседании оперативного штаба по недопущения распространения инфекции сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.

По его данным, лаборатория начала работу на базе Республиканской детской клинической больницы на улице им.Титова в Симферополе. В первый день работы 6 апреля там выполнено 19 тестов.

- Сейчас лаборатория сконцентрируется на тестировании в первую очередь медицинских работников, уже контактировавших с больными COVID-19, - сказал министр. - Это наша приоритетная задача.

До последнего времени тесты на выявления заболеваемости коронавирусом в Крыму проводила единственная лаборатория межрегионального управления Роспотребнадзора. В силу ограниченных возможностей количество тестов было сравнительно невелико - от 20 до 250 в сутки. Кроме того, имел место дефицит реактивов для исследований. Новая лаборатория сможет выдавать заключение о результатах тестирования значительно быстрее, для обработки одного теста до вынесения заключения потребуется всего около двух часов.

По словам главы межрегионального управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Натальи Пеньковской, в условиях пандемии республика должна проводить около 700-800 тестов в сутки. Для этого Крыму необходимо запустить еще одну, третью лабораторию.

По данным минздрава Крыма, за последние сутки в республике находятся под наблюдением 2900 человек. Из них под динамическим наблюдением 2817 человек. 61 человек - в стационарах. Пять пациентов выписаны, один поступил в больницу. 22 крымчанина помещены в обсерватор. 16 человек больных COVID-19 проходят курс лечения. "Тяжелых" среди них нет. За последние сутки выявлена одна крымчанка, заболевшая коронавирусом.