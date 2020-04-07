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07.04.2020 11:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму протестируют медиков, контактировавших с больными COVID-19

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

В Крыму начала работу вторая лаборатория, которая сможет проводить тесты на предмет выявления больных COVID-19. В первую очередь протестируют медперсонал, уже работающий с заразившимися коронавирусом. Об этом на заседании оперативного штаба по недопущения распространения инфекции сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.

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По его данным, лаборатория начала работу на базе Республиканской детской клинической больницы на улице им.Титова в Симферополе. В первый день работы 6 апреля там выполнено 19 тестов.

- Сейчас лаборатория сконцентрируется на тестировании в первую очередь медицинских работников, уже контактировавших с больными COVID-19, - сказал министр. - Это наша приоритетная задача.

До последнего времени тесты на выявления заболеваемости коронавирусом в Крыму проводила единственная лаборатория межрегионального управления Роспотребнадзора. В силу ограниченных возможностей количество тестов было сравнительно невелико - от 20 до 250 в сутки. Кроме того, имел место дефицит реактивов для исследований. Новая лаборатория сможет выдавать заключение о результатах тестирования значительно быстрее, для обработки одного теста до вынесения заключения потребуется всего около двух часов.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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По словам главы межрегионального управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Натальи Пеньковской, в условиях пандемии республика должна проводить около 700-800 тестов в сутки. Для этого Крыму необходимо запустить еще одну, третью лабораторию.

По данным минздрава Крыма, за последние сутки в республике находятся под наблюдением 2900 человек. Из них под динамическим наблюдением 2817 человек. 61 человек - в стационарах. Пять пациентов выписаны, один поступил в больницу. 22 крымчанина помещены в обсерватор. 16 человек больных COVID-19 проходят курс лечения. "Тяжелых" среди них нет. За последние сутки выявлена одна крымчанка, заболевшая коронавирусом.

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