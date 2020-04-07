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07.04.2020 12:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму три комиссии будут включать предприятия в список работающих

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В Крыму при трех министерствах созданы комиссии, призванные создать перечень организаций или индивидуальных предпринимателей и выдать им подтверждение на деятельность в режиме обычного рабочего времени в условиях режима повышенной готовности. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

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Комиссии созданы при министерстве промышленной политики, министерстве строительства и архитектуры и министерстве транспорта РК.

- Утверждены положения о порядке выбора таких предприятий, разработаны методические рекомендации для организации труда, утвержден состав и положение о работе комиссии, - рассказал глава крымского правительства. - Заявления для получения подтверждения принимаются исключительно в электронном виде, по адресу официальных электронных адресов министерств. Определен перечень документов, который необходимо приложить к заявлению.

Сведения об организациях, что получат подтверждения, разместят в реестрах на официальных сайтах министерств. Также разработана систему контроля за выполнением работодателями необходимых санитарных мероприятий.

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- Контроль возложен на курирующих соответствующие сферы вице-премьеров республики с привлечением сотрудников Центра оперативного реагирования и глав муниципалитетов.

Напомним, 5 апреля глава Крыма Сергей Аксенов уточнил список предприятий, которые могут продолжать работу в условиях режима повышенной готовности. Но режим общей самоизоляции продлен в РК до 30 апреля. Соответствующий указ размещен на официальном портале крымского правительства.

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