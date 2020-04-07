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07.04.2020 09:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Симферополе предприниматели бесплатно продезинфицировали машины скорой

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Александр Таюрский Фото: Александр Таюрский
Фото: Александр Таюрский

В Симферополе фирма, занимающаяся профессиональной дезинфекцией помещений, за свой счет обеззаразила 30 автомобилей скорой помощи с четырех подстанций. Об этом "РГ" рассказал представитель "ЭскулапМед" Александр Таюрский.

Фото: Благотворительная организация "Добро мира - Волонтеры Крыма"
В Симферополе бизнесмены стали развозить обеды врачам

Как пояснил собеседник, специалисты используют средство "Алмадез-стерил", который обычно применяют в операционных блоках больниц.

- Тщательно обрабатываем двери, ручки, поручни каталки для больных и матрасы с двух сторон, - рассказал Александр Таюрский. - После такой обработки на поверхностях остается тоненькая пленочка - это дезинфекционный барьер на 12 дней, но мы будем обрабатывать скорые каждые два дня. Врачи в эти дни подвержены максимальной опасности, и это наш долг. Они стараются для нас, а мы для них.

Также дезинфекторы за свой счет обеззаразили восемь многоквартирных домов Симферополя.

Напомним, ранее предприниматели и волонтеры Симферополя объединились для приготовления горячих обедов врачам скорой помощи. Ежедневно медработникам 32 бригад СМП развозят более ста готовых блюд и наборов свежих овощей. За неделю взносы на обеды врачам скорой помощи - более 42 тысяч рублей - перечислили 53 человека.

Приготовлением блюд занимаются в небольшом кафе на 20 мест, что на Московском шоссе. Для посетителей оно сейчас закрыто, но владелица Елена Роменская решила, что ее бизнес все равно может быть полезен обществу. Из тех денег, что перечисляют бизнесмены, оплачивается только труд поваров и продукты. И никакой наценки сверху.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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- В меню у нас котлета по-киевски, жареная рыба, мясо по-французски, отбивные из свинины, тефтели, печень говяжья, гуляш, а на гарнир - тушеная капуста, рис, гречка, картофель по-домашнему, пюре, - рассказала Елена. - В общем, стараемся, чтобы у врачей был выбор. В это сложное время мы все друг другу должны помогать - они нам, а мы им. Я сама ничего не зарабатываю на этом, но таким образом сохраняю рабочие места для своих поваров, что тоже немаловажно в эти тревожные дни.

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