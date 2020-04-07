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07.04.2020 11:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Разминка на удаленке

В Волгограде вырос спрос на беговые дорожки и тренажеры
Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Российская газета - Экономика Юга России № 74(8128)
Режим самоизоляции предполагает оставляет много свободного времени очень большой части населения. Досуг всегда можно использовать с пользой. Культурную программу очень неплохо обеспечили разные онлайн-сервисы. Но малоподвижный образ жизни может потом сказаться в виде лишних килограммов, которые к лету совсем ни к чему.

Фитнес-центры Волгограда приостановили работу еще до всеобщего запрета надолго выходить из дома. Клиентам пообещали, что дни простоя не "сгорят": действие абонементов продлят на срок карантина. Любителям спорта предложили видеотренировки. В городе повысился спрос на беговые дорожки, эллипсы, гантели, штанги и турники.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Аналитики "Авито" по итогам марта отметили пятнадцатипроцентный рост спроса на гантели и штанги. На втором месте по числу объявлений о продаже - турники, их средняя стоимость снизилась на семь процентов. Посмотрим, как эти тенденции выглядят на фоне других регионов.

В среднем в стране инвентарь для тяжелой атлетики за последний месяц подорожал на два процента. Но тут "среднюю температуру по больнице" обеспечили прежде всего Барнаул и Уфа, где цены скакнули сразу на треть. Доступнее всего такие товары в Ульяновске, около четырех тысяч рублей, а вот краснодарским гиревикам приходится раскошелиться: более 46 тысяч рублей за комплект. Возможно, на Кубани просто хранят заветы Шуры Балаганова и Паниковского, поверивших, что гири золотые.

Спрос на штанги превышает и общегодовой и тот, что был в прошлом марте, ровно на треть. К поднятию тяжестей охладели только жители Иркутска (минус 16 процентов), Саратова (минус четыре процента) и Новосибирска (снижение на процент). В остальных областных центрах заметен ажиотаж. Самый большой интерес к "железу" проявили в Санкт-Петербурге (рост 108 процентов за месяц), в Москве (87 процентов) и Тюмени (77 процентов).

В среднем в РФ стоимость беговых дорожек и эллипсоидных тренажеров увеличилась в марте на один процент, однако здесь тоже есть свои лидеры, повлиявшие на статистику: на 68 процентов - в Уфе, на 30 - в Новосибирске, на 11 в Красноярске.

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Самый большой рост спроса - в Екатеринбурге (95 процентов), Тольятти (56) и Воронеже (54). Кстати, аналитики отмечают, что интерес к таким тренажерам повышался еще до начала самоизоляции. Дешевле всего кардиотренажеры обойдутся в Ульяновске. Здесь они стоят без малого 15 тысяч рублей. А самые дорогие в Казани, более 86 тысяч.

На 30 процентов у россиян стали популярнее коврики для йоги, особенно в двух столицах. Итоги марта 2020 года показали, что они являются самым доступным товаром для занятия физкультурой. В среднем коврик стоит чуть больше 1300 рублей. За месяц цена снизилась на один процент.

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