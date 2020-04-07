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07.04.2020 14:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале вынесли приговор по делу об обрушении кровли на заводе

Текст: Юлия Мякишева

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу об обрушении крыши в одном из цехов завода имени Калинина.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Виновными в случившемся признали четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Их обвинили в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ), причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 2 статьи 118 УК РФ), нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее смерть нескольких человек (часть 3 статьи 216 УК РФ). Им назначено наказание в виде лишения свободы от двух до трех лет с испытательным сроком два года. Некоторых лишили права заниматься профессиональной деятельностью. По 118 статье они освобождены от наказания из-за истечения срока давности. Преследование одного подозреваемого прекращено из-за смерти. Потерпевшим можно взыскать ущерб и моральный вред. Приговор вступит в силу через 10 дней, если его не обжалуют.

Напомним, инцидент произошел 9 ноября 2016 года после сильнейшего снегопада. Под завалами погибло четверо работников цеха. Травмы получили 14 человек.

- Установлено, что в 2010-2016 годах один из подсудимых, состоящий в должности заместителя главного инженера по эксплуатации основных фондов завода, нарушил требования безопасности и не организовал надлежащего обследования состояния строительных конструкций корпуса №15 и работ по усилению конструкции корпуса. Зная, что конструкции находятся в аварийном состоянии, он не запретил эксплуатацию корпуса и посещение его людьми, - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ по Свердловской области.

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Во второй половине 2016 года трое других подсудимых, руководители двух строительных фирм, хотели быстрее закончить работы по реконструкции кровли и получить оплату, и грубо нарушили правила безопасности и технологию по устройству кровли. Руководители организовали складирование строительных материалов и оборудования на несущих конструкциях кровли и организовали устройство рулонной кровли поверх старой. Это привело к критическому увеличению нагрузки на стропильные конструкции. Инженер по техническому надзору заводы не осматривал место работ, поэтому нарушения остались без внимания.

- В результате совокупности допущенных подсудимыми нарушений несущая способность конструктивных элементов корпуса №15 не была обеспечена, и фактические нагрузки превысили проектные нагрузки более чем в 2 раза, что неизбежно повлекло за собой обрушение кровельных конструкций (шатра) и частично железобетонного каркаса корпуса №15, - резюмируют в СК.

Чтобы узнать детали инцидента следователи опросили 300 свидетелей, провели множество экспертиз, проанализировали большой объем строительной, проектной и финансовой документации, должностных инструкций и так далее.

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