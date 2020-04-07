В Екатеринбург из Киргизии прибыл самолет с 35 россиянами

В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился самолет из Киргизии: на нем на родину вернулись 35 россиян.

"Все пассажиры здоровы, они не имеют признаков ОРВИ. Они не посещали терминалы аэропорта, сразу по прилету прошли тепловизионный контроль", - сообщает пресс-служба "Уральских авиалиний".

Прилетевших накануне свердловчан отправили по домам на самоизоляцию. Трех пассажиров - жителей Якутии - определили в больницу в Верхней Пышме, на резервной площадке для временной изоляции вернувшихся из-за рубежа граждан.

Между тем

На Среднем Урале продолжают выявлять носителей коронавирусной инфекции. Сегодня оперативный штаб сообщил о семи новых случаях заболевания. Таким образом, всего в области подтвержден 51 случай. Рост числа заболевших в регионе по-прежнему характеризуется как умеренно стабильный

"Вносятся изменения в порядок предоставления сведений: будем руководствоваться теми, которые дает наша лаборатория. Эти данные не будут нуждаться в дополнительном подтверждении новосибирского "Вектора", - цитирует оперштаб заместителя губернатора Павла Крекова.

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