За сутки в России подтверждено 1154 случая COVID-19 в 43 регионах

Продолжает нарастать заболеваемость в столице - в ней прибавилось 697 заболевших против 591 накануне.

Распределение по субъектам такое:

1. Москва 697

2. Санкт-Петербург 69

3. Московская область 67

4. Брянская область 32

5. Калининградская область 29

6. Ставропольский край 19

7. Пензенская область 19

8. Ханты-Мансийский АО 19

9. Ямало-Ненецкий АО 18

10. Ивановская область 14

11. Республика Дагестан 13

12. Республика Коми 11

13. Краснодарский край 11

14. Волгоградская область 11

15. Пермский край 11

16. Тульская область 10

17. Ростовская область 8

18. Владимирская область 7

19. Свердловская область 7

20. Тюменская область 7

21. Республика Ингушетия 6

22. Саратовская область 6

23. Орловская область 5

24. Ярославская область 5

25. Кабардино-Балкарская Республика 5

26. Хабаровский край 5

27. Калужская область 4

28. Псковская область 4

29. Республика Калмыкия 4

30. Удмуртская Республика 4

31. Омская область 4

32. Белгородская область 3

33. Карачаево-Черкесская Республика 3

34. Чувашская Республика 3

35. Иркутская область 3

36. Республика Башкортостан 2

37. Кировская область 2

38. Ульяновская область 2

39. Республика Северная Осетия 1

40. Чеченская Республика 1

41. Челябинская область 1

42. Приморский край 1

43. Республика Крым 1

В России в итоге зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе.

Выписаны за сутки 88 выздоровевших: Москва - 16, Московская область -13, Чеченская республика - 12, Свердловская область - 9, Воронежская область - 5, Нижегородская область - 4, Кировская область - 4, Сахалинская область - 4, Калининградская область - 3, Республика Саха (Якутия) - 3, Орловская область - 3, Пермский край - 2, Костромская область -2, Челябинская область - 2, Республика Татарстан - 2, Краснодарский край -1, Тамбовская область - 1, Белгородская область - 1, Республика Мордовия - 1. Всего по России выписано 494 человека.

Умерло за сутки 11 пациентов с коронавирусом: Москва - 2, Московская область - 5, Краснодарский край -1, Республика Бурятия - 1, Приморский край - 1, Иркутская область - 1. За весь период по России - 58 человек.