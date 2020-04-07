За сутки в России подтверждено 1154 случая COVID-19 в 43 регионах

Новости

На Кубани выявлено еще 11 случаев заражения коронавирусом 11:45
В Крыму маски и перчатки будут продавать через госаптеки 11:45
Видео: В Смоленске стая собак разгрызла автомобиль 11:43
Семь рейсов по вывозу россиян из-заграницы состоятся во вторник 11:41
Против разносчика COVID-19 в Киргизии возбудили уголовное дело 11:39
Посольство в Японии: Желающим вернуться в РФ надо находиться в пределах Токио 11:38
Челябинским садоводам придется подождать с открытием сезона 11:37
Приамурье временно прекратило экспорт сои в Китай 11:34
Больше 50% заболевших - младше 45 лет 11:32
Трое сотрудников омского нефтезавода заболели коронавирусом 11:31
В Курской области девочек задержали за попытку убийства опекунов 11:30
В Екатеринбург из Киргизии прибыл самолет с 35 россиянами 11:28
Пермские ученые научились замедлять скорость коррозии в 3000 раз 11:28
В Подмосковье 67 человек заразились коронавирусом 11:27
На Ставрополье выявлено 19 новых случаев заболевания COVID-19 11:27
Патологоанатом рассказала об изменениях в организме при коронавирусе 11:17
В Крыму протестируют медиков, контактировавших с больными COVID-19 11:16
Курс рубля на открытии торгов укрепился к доллару и евро 11:14
Видео: На Ямале лосенок прибился к стаду оленей 11:12
"Настойчивость" оснастили колесами и парашютом для миссии на Марс 11:11
Онлайн-кинотеатры рассказали, что смотрят россияне на карантине 11:10
Обновленный Volkswagen Tiguan раскрыл тайны 11:10
ВОЗ отвергла инициативу Франции о тестировании вакцины от COVID-19 в Африке 11:03
В ЕАО опровергли сообщение о заваренной из-за COVID-19 двери подъезда 11:02
Часть застрявших в Сеуле россиян вывезут сегодня вечером в Хабаровск 10:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
07.04.2020 10:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 1154 случая COVID-19 в 43 регионах

Текст: Любовь Проценко
Продолжает нарастать заболеваемость в столице - в ней прибавилось 697 заболевших против 591 накануне.

Распределение по субъектам такое:

1. Москва 697

2. Санкт-Петербург 69

3. Московская область 67

4. Брянская область 32

5. Калининградская область 29

6. Ставропольский край 19

7. Пензенская область 19

8. Ханты-Мансийский АО 19

9. Ямало-Ненецкий АО 18

10. Ивановская область 14

11. Республика Дагестан 13

12. Республика Коми 11

13. Краснодарский край 11

14. Волгоградская область 11

15. Пермский край 11

16. Тульская область 10

17. Ростовская область 8

18. Владимирская область 7

19. Свердловская область 7

20. Тюменская область 7

21. Республика Ингушетия 6

22. Саратовская область 6

23. Орловская область 5

24. Ярославская область 5

25. Кабардино-Балкарская Республика 5

26. Хабаровский край 5

27. Калужская область 4

28. Псковская область 4

29. Республика Калмыкия 4

30. Удмуртская Республика 4

31. Омская область 4

32. Белгородская область 3

33. Карачаево-Черкесская Республика 3

34. Чувашская Республика 3

35. Иркутская область 3

36. Республика Башкортостан 2

37. Кировская область 2

38. Ульяновская область 2

39. Республика Северная Осетия 1

40. Чеченская Республика 1

41. Челябинская область 1

42. Приморский край 1

43. Республика Крым 1

В России в итоге зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Больница имени Спасокукоцкого начнет принимать заболевших коронавирусом

Выписаны за сутки 88 выздоровевших: Москва - 16, Московская область -13, Чеченская республика - 12, Свердловская область - 9, Воронежская область - 5, Нижегородская область - 4, Кировская область - 4, Сахалинская область - 4, Калининградская область - 3, Республика Саха (Якутия) - 3, Орловская область - 3, Пермский край - 2, Костромская область -2, Челябинская область - 2, Республика Татарстан - 2, Краснодарский край -1, Тамбовская область - 1, Белгородская область - 1, Республика Мордовия - 1. Всего по России выписано 494 человека.

Умерло за сутки 11 пациентов с коронавирусом: Москва - 2, Московская область - 5, Краснодарский край -1, Республика Бурятия - 1, Приморский край - 1, Иркутская область - 1. За весь период по России - 58 человек.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Пермский край СЗФО Санкт-Петербург ЦФО Брянская область СЗФО Калининградская область СКФО Ставропольский край ПФО Пензенская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Стали известны подробности о состоянии премьера Британии
Стоимость нефти Brent поднялась выше 34 долларов за баррель
Посол РФ: Числа заявок от россиян в США недостаточно даже для одного рейса
Эксперты назвали самые невостребованные из-за коронавируса профессии
Россия ограничила госзакупки импортных огурцов и помидоров
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ