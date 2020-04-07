"Роскосмос" назвал агрессивным указ Трампа об освоении ресурсов Луны

"В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах - все помнят, что из этого вышло", - сказал Сергей Савельев.
Как стало известно, президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить соответствующие соглашения с другими странами.
"У американцев должно быть право на то, чтобы вести коммерческие исследования, добычу и использование ресурсов в далеком космосе в соответствии с надлежащим законодательством. Космос законодательно и физически является уникальным доменом человеческой деятельности, и Соединенные Штаты не считают его всеобщим достоянием", - говорится в распространенном Белым домом документе.