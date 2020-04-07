"Роскосмос" назвал агрессивным указ Трампа об освоении ресурсов Луны

Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество. Такое мнение высказал заместитель генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах - все помнят, что из этого вышло", - сказал Сергей Савельев.

Как стало известно, президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить соответствующие соглашения с другими странами.

"У американцев должно быть право на то, чтобы вести коммерческие исследования, добычу и использование ресурсов в далеком космосе в соответствии с надлежащим законодательством. Космос законодательно и физически является уникальным доменом человеческой деятельности, и Соединенные Штаты не считают его всеобщим достоянием", - говорится в распространенном Белым домом документе.