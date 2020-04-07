Россия подтвердила свое участи в заседании ОПЕК+ 9 апреля

Россия будет участвовать в заседании расширенного состава ОПЕК+, которое назначено на 9 апреля. Об этом сообщили в Минэнерго России.

Ожидается, что в переговорах, которые пройдут в формате видеоконференции, помимо стран ОПЕК+ примут участие США, Великобритания, Канада, Норвегия и Бразилия.

Первоначально встречу планировалось провести 6 апреля, но она была перенесена по ряду причин. Среди них назывались, как расхождение позиций Москвы и Эр-Рияда, так и неопределенность позиции США в отношении сокращения добычи нефти своими производителями.

Президент России Владимир Путин на совещании 3 апреля заявил о необходимости в условиях перепроизводства нефти на мировом рынке совокупно снизить добычу на 10 млн баррелей в сутки. Глава Минэнерго Александр Новак на этом же совещании отметил, что в ведомстве ожидают в ближайшее время ухудшения ситуации на нефтяном рынке. Снижение спроса на нефть оценивается разными экспертами от 15 до 25 млн баррелей в сутки.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь не исключил участие его страны в сокращении добычи нефти, отметив отдельно, что снижение производства "черного золота" в США уже произошло по экономическим причинам.