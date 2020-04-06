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06.04.2020 13:25
Рубрика: Экономика

Песков назвал причину переноса телеконференции ОПЕК+

Текст: Кира Латухина
Телеконференция ОПЕК+ перенесена на 9 апреля по техническим причинам, объяснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Фото: AFP/ VASILY MAXIMOV Фото: AFP/ VASILY MAXIMOV
Фото: AFP/ VASILY MAXIMOV

"Подготовка ведется", - заверил представитель Кремля.

На вопрос, насколько вероятно, что Россия начнет снижать добычу без соответствующих действий США, пресс-секретарь Владимира Путина пояснил, что речь шла о том, что для стабилизации рынка потребуется участие и тех стран, которые раньше не участвовали в координации. "Какие это будут страны, я сейчас не могу сказать. Думаю, всем нужно просто дождаться телеконференции, которая состоится на этой неделе", - сказал Песков.

Фото: iStock
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Президент России пока не планирует общаться по телефону с руководством Саудовской Аравии. Но, как заметил его пресс-секретарь, сейчас телефонные контакты согласовываются очень и очень быстро и при необходимости осуществляются моментально.

Также не запланирован на ближайшие дни и телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Нет в графике и встречи с российскими нефтяниками перед конференцией ОПЕК+. С ними в постоянном контакте находится глава Минэнерго Александр Новак.

В ответ на просьбу оценить, насколько близка или далека перспектива заключения сделки по сокращению добычи нефти, Песков напомнил слова российского лидера, что Москва готова к взаимодействию и заинтересована во взаимодействии с другими странами в целях стабилизации рынка энергоносителей.

Возможный объем сокращения добычи со стороны России в Кремле называть не стали: пресс-секретарь президента предложил дождаться телеконференции ОПЕК+. При этом он напомнил, что общий мировой потолок сокращения - 10 млн баррелей в сутки, об этом говорил Владимир Путин.

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