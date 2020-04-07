Распоряжение губернатора Рязанской области от 7 апреля 2020 года № 113-рг

Внести в приложение № 1 к распоряжению Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг (в редакции распоряжений Губернатора Рязанской области от 18.03.2020 № 77-рг, от 20.03.2020 № 81-рг, от 23.03.2020 № 89-рг, от 27.03.2020 № 97-рг, от 27.03.2020 № 99-рг, от 28.03.2020 № 100-рг, от 30.03.2020 № 101-рг, от 31.03.2020 № 105-рг, от 02.04.2020 № 107-рг, от 04.04.2020 № 109-рг, от 05.04.2020 № 110-рг) изменение, дополнив пунктами 7, 8 следующего содержания:

"7. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам В20 - В24.

8. Туберкулез, классифицируемый в соответствии с МКБ-10 по диагнозам А15 - А19.".

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов







