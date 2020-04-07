Солист Мариинки Самсонов - о новом боевике "Шугалей"

В ближайшее время выйдет в прокат новый отечественный остросюжетный фильм "Шугалей", в основе сюжета которого реальная история российского социолога Максима Шугалея, оказавшегося в заложниках у ливийских террористов.

Отзывы зрителей о новой киноленте впереди. Одним из первых о фильме отозвался Заслуженный артист России, солист Государственного академического Мариинского театра оперы и балета Владимир Самсонов. На своей странице во ВКонтакте он написал, что обычно в основу фильма ложатся события уже свершившиеся, а в данном случае реальный герой и сейчас находится в заложниках у террористов.

В сети интернет уже размещены постеры и трейлер. Как отмечено в истории создания, боевик снят по событиям, происходящим в наши дни, а прототипами героев являются реальные люди. По сюжету фильма российский социолог Максим Шугалей и его проводник и переводчик Самер Суэйфан прибывают по приглашению властей Ливии в Триполи - административный центр неспокойного североафриканского государства. Их цель - провести социологические исследования. Во время работы специалисты становятся обладателями компрометирующей информации. Россиян похищают бандиты и увозят в частную тюрьму "Митига", где их пытают. Но русских не так-то просто сломить…

Чем закончились злоключения героев фильма, можно будет узнать уже в апреле в онлайн-кинотеатрах. Настоящая же судьба россиян пока под вопросом. Их незаконный арест без официальных обвинений длится вот уже почти год. За это время Шугалею лишь единожды разрешили встретиться с адвокатом. Однако переговоры об освобождении пленников зашли в тупик.

По сообщению главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, есть вероятность, что в конце прошлого месяца Максиму Шугалею удалось совершить побег. Однако его местонахождение на данное время неизвестно.

Как сообщают создатели фильма, Максим Шугалей все-таки успел передать результаты проведенных исследований, которые и легли в основу картины. Так что "Шугалей" является не только захватывающей историей о несгибаемом характере россиян, но и содержит правду, которую хотели бы скрыть ливийские экстремисты. Думается,фильм будет интересен самой широкой аудитории.