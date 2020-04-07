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7 апреля 2020 г.

Постановление правительства Тюменской области от 6 апреля 2020 года № 187-п "О реализации отдельных положений постановления Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п"

Дата подписания 6 апреля 2020 г.
Опубликован 7 апреля 2020 г.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 239 от 02.04.2020 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Тюменской области от 28.12.2004 № 323 "О предупреждении и ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности":

1. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям (далее -предприятия), деятельность которых не приостановлена (ограничена) в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" и действующими нормативными правовыми актами, направить уведомление о начале работы и соблюдении обязательных требований по форме согласно приложению № 1 к настоящему постановлению в срок не позднее 9 апреля 2020 года и обеспечить соблюдение обязательных требований, указанных в уведомлении.

2. Иным предприятиям, осуществляющим виды деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), определенные приложением № 2 к настоящему постановлению, деятельность которых временно приостановлена (ограничена) в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по 12 апреля 2020 года, планирующим возобновить риостановленную (ограниченную) деятельность, направить уведомление о начале работы и соблюдении обязательных требований по форме согласно приложению № 1 к настоящему постановлению в срок не позднее чем за три календарных дня до планируемой даты возобновления деятельности и обеспечить соблюдение обязательных требований, указанных в уведомлении.

3. Предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего постановления Уведомления о начале работы и соблюдении обязательных требований по форме согласно Приложению 1 к настоящему постановлению заполняются на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области, и после подписания на бумажном носителе направляются в виде скан-образа на адрес электронной почты: info@72to.ru, рассматриваются в течение трех календарных дней со дня поступления и вносятся в Единый реестр работающих предприятий.

4. На основании полученных в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего постановления уведомлений о начале работы и соблюдении обязательных требований формируется Единый реестр работающих предприятий, который размещается на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://admtyumen.ru).

5. Предприятия, указанные в пункте 2 настоящего постановления, вправе осуществлять ранее приостановленную (ограниченную) деятельность в полном объеме со дня размещения информации о предприятии в Едином реестре работающих предприятий, но не ранее 13 апреля 2020 года, при условии обеспечения соблюдения обязательных требований, указанных в уведомлении о начале работы и соблюдении обязательных требований.

6. Действие настоящего постановления не распространяется на органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения.

Губернатор области А.В.Моор



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Уведомление о начале работы и соблюдении обязательных требований
(pdf, PDF, 68 Кб)
Виды деятельности предприятий
(pdf, PDF, 13 Кб)