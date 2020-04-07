Улицу Никольскую показали в двух временных срезах - на ЧМ-2018 и при CoViD-19

32 фото 360 градусов в формате "было/стало" можно посмотреть в VR-репортаже по ссылке.

Сегодня более четырёх миллиардов человек живут в режиме самоизоляции. Кажется, что мир опустел. А всего два года назад, во время Чемпионата мира по футболу - 2018, улицы российских городов были наполнены толпой болельщиков из 32 стран мира. Россия принимала миллионы гостей со всех континентов. Улица Никольская в Москве тогда превратилась в "улицу мира".

Эпидемия коронавируса CoViD-19 привела к закрытию государственных границ, отмене всех международных мероприятий, к тому, что люди не выходят из дома. Сегодня человечество, как одна команда, бросило все силы на борьбу с общим соперником - CoViD-19. Лаборатория "Гигарама" предлагает посмотреть, как выглядела "улица мира" тогда и сейчас.

"ЧМ в России - пока последний народный праздник мирового масштаба и символ единого открытого мира, - прокомментировал соавтор проекта Марат Сайченко. - Пустые улицы сейчас - символ гражданской солидарности и борьбы с общей бедой ради того, чтобы подобный праздник снова стал возможен".

Справка "РГ"

Проект "Гигарама" входит в состав медиахолдинга News Media. Лаборатория специализируется на производстве авторских журналистских проектов, рассказывает аудитории истории через погружение в передовые визуальные форматы. Среди видеопроектов Лаборатории - съемки акции "Бессмертный полк", музея РЖД, Собора Парижской Богоматери после пожара и другие.