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07.04.2020 20:18
Рубрика: Культура

Улицу Никольскую показали в двух временных срезах - на ЧМ-2018 и при CoViD-19

Текст: Сусанна Альперина
Лаборатория "Гигарама", о которой ранее писала "РГ", создала визуальный проект, в котором показала Никольскую улицу Москвы в периоды Чемпионата мира по футболу - 2018 и пандемии-2020.

32 фото 360 градусов в формате "было/стало" можно посмотреть в VR-репортаже по ссылке.

Сегодня более четырёх миллиардов человек живут в режиме самоизоляции. Кажется, что мир опустел. А всего два года назад, во время Чемпионата мира по футболу - 2018, улицы российских городов были наполнены толпой болельщиков из 32 стран мира. Россия принимала миллионы гостей со всех континентов. Улица Никольская в Москве тогда превратилась в "улицу мира".

Фото: предоставлено пабликом facebook.com/groups/izoizolyacia
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Эпидемия коронавируса CoViD-19 привела к закрытию государственных границ, отмене всех международных мероприятий, к тому, что люди не выходят из дома. Сегодня человечество, как одна команда, бросило все силы на борьбу с общим соперником - CoViD-19. Лаборатория "Гигарама" предлагает посмотреть, как выглядела "улица мира" тогда и сейчас.

"ЧМ в России - пока последний народный праздник мирового масштаба и символ единого открытого мира, - прокомментировал соавтор проекта Марат Сайченко. - Пустые улицы сейчас - символ гражданской солидарности и борьбы с общей бедой ради того, чтобы подобный праздник снова стал возможен".

Справка "РГ"

Проект "Гигарама" входит в состав медиахолдинга News Media. Лаборатория специализируется на производстве авторских журналистских проектов, рассказывает аудитории истории через погружение в передовые визуальные форматы. Среди видеопроектов Лаборатории - съемки акции "Бессмертный полк", музея РЖД, Собора Парижской Богоматери после пожара и другие.

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