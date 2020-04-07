В Беларуси зафиксировано снижение золотовалютных резервов

Золотовалютные резервы Беларуси второй месяц подряд сохраняют тенденцию к снижению, сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка страны. По предварительным данным, уточняет финансовый регулятор, международные резервные активы на 1 апреля составили - в эквиваленте - $7786,5 млн.

За март золотовалютные резервы, по данным банка, снизились на $1018,4 млн или на 11,6 процента, а в феврале сокращение составило $438,2 млн (на 4,7 процента).

Мартовские сокращения резервных активов эксперты объясняют продажей банком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, а также плановым погашением внешних и внутренних обязательств страны в иностранной валюте на общую сумму $226,5 млн.

В то же время, в Нацбанке уточнили, что "поддержанию уровня золотовалютных резервов в марте способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, а также поступление средств от продажи облигаций Министерства финансов, номинированных в иностранной валюте".

Как уже информировал "СОЮЗ", согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на текущий год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.