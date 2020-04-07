В ЦИК не обсуждали вопрос о переносе Единого дня голосования

Во вторник она приняла участие в круглом столе, посвященном работе избирательной системы в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о возможности переноса региональных выборов с 13 сентября на декабрь 2020 года или даже на сентябрь 2021 года.

"В Центральной избирательной комиссии не обсуждалась в настоящее время тема переноса Единого дня голосования", - сказала Гришина. "Что касается сроков, когда нужно будет принимать решение о выборах, которые должны состояться в сентябре, то это середина июня", - добавила она.

В ЦИК надеются, что к этому времени ситуация с коронавирусом "значительно улучшится" и причины переносить голосование отпадут.

В противном случае у комиссии есть право отложить выборы, оно предусмотрено принятым недавно законом, в котором прописаны полномочия правительства вводить режим ЧС и повышенной готовности.

Однако гипотетический перенос выборов губернаторов и заксобраний не будет иметь негативных последствий для работы региональных органов власти. "Здесь все очевидно: с точки зрения действующего законодательства и Конституции гарантируется непрерывность власти, поэтому пока не будут избраны новые органы и должностные лица, прежние должны исполнять свои полномочия, исходя из того мандата, который им дали избиратели на прошлых выборах", - пояснила Майя Гришина.

Ранее ЦИК принял решение отложить 102 муниципальные кампании в регионах, запланированные на апрель-июнь этого года до улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Также приостановлена подготовка к голосованию по поправкам к Конституции в связи с решением президента перенести его на более поздний срок.