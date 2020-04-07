В Госдуме призвали страны Запада отказаться от санкций в условиях пандемии

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обратился с призывом к политикам Евросоюза, США, Великобритании отказаться от санкционной политики на фоне ситуации с коронавирусом.

- Пандемия, охватившая практически все страны и континенты, продолжает уносить жизни людей, - отметил глава комитета в обращении. - Новым типом коронавируса инфицированы уже порядка 1,2 миллиона человек на планете, умерло более 70 тысяч. Негативным побочным эффектом становится надвигающийся мировой экономический кризис.

Он напомнил, что ранее указанные страны, а также примкнувшие к ним Украина и Грузия, не дали Генассамблее ООН принять российскую инициативу об отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.

Слуцкий в своем обращении указал, что подобная антигуманная линия некоторых государств затрудняет получение качественной медицинской помощи для граждан таких стран, как Иран и Венесуэла. Кроме того, это не способствует эффективному восстановлению национальных экономик, в том числе государств Европейского континента.

Слуцкий обратился "ко всем здравомыслящим политикам в руководстве Европейского союза, США, Великобритании, ведущих международных и межпарламентских организаций". Он призывает "отказаться от деструктивной санкционной политики".

- В условиях глобальной эпидемической угрозы пора прекратить мыслить в парадигме сдерживания, ставящей сегодня простых людей на грань выживания, - говорится в обращении.

Леонид Слуцкий также возглавляет Российский фонд мира. Эта организация продолжит оказывать помощь государствам, пострадавшим от пандемии COVID-19, всеми возможными средствами, заверил парламентарий.

Отметим, что фонд уже осуществил поставки медицинского оборудования и материалов в Иран, Сербию, Италию и Францию.