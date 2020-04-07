В Китае впервые с января за сутки нет ни одной смерти от коронавируса

Впервые с января в Китае за сутки не было выявлено ни одного летального исхода от коронавируса. При этом зарегистрированы 32 новых случая заражения. Это граждане, приехавшие в страну из-за границы. Еще 89 пациентов - выздоровели.

"В Китае сейчас выявлено 983 ввозных случая COVID-19, все еще болеют 698 человек, 21 находится в тяжелом состоянии, 285 человек выздоровели", - данные со ссылкой на госкомитет здравоохранения КНР публикует РИА Новости.

За все время распространения коронавирусной инфекции в Китае зафиксировано свыше 81 тысячи случаев заболевания. В очаге эпидемии, провинции Хубэй, за сутки ни одного случая заражения. Из больниц выписали 59 человек. Все еще болеют 518 человек. Всего с начала эпидемии здесь выявили 67 803 случая заражения новым вирусом.

О вспышке неизвестной пневмонии в городе власти КНР сообщили 31 декабря 2019 года. А уже в марте Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. В настоящий момент власти Китая говорят о стабилизации ситуации и остановке распространения эпидемии в стране.