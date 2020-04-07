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07.04.2020 00:18
Рубрика: В мире

В Нью-Йорке из-за переполненности моргов могут начать захоронения в парках

Текст: Андрей Васильев

Председатель комитета по здравоохранению городского совета Нью-Йорка Марк Левин предупредил, что из-за заполненности моргов власти мегаполиса могут в ближайшее время принять решение о временных захоронениях усопших в городских парках. "Скоро мы начнем временное погребение, - написал в Twitter Левин. - Траншеи будут вырыты по 10 могил в ряд. Это будет сделано достойно, упорядоченно и временно. Но жителям Нью-Йорка будет тяжело".

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
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Депутат отказался сообщить, когда именно начнутся подобные захоронения, сообщает The Guardian. Чуть позже, отвечая на вопросы журналистов, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подтвердил информацию, что у властей города "будет возможность для временных захоронений", не назвав конкретной даты. "Это все, что я собираюсь сказать", - пояснил градоначальник.

Со своей стороны Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк, сообщил, что число смертей от коронавируса в этом наиболее пострадавшем от COVID-19 американском штате возросло до 4758, но добавил, что общее количество смертей от коронавируса оставалось "практически неизменным в течение двух дней"" благодаря жесткому социальному дистанцированию. Он заявил о продлении режима изоляции до 29 апреля. Это также означает, что школы и второстепенные предприятия должны оставаться закрытыми до этой даты.

Фото: Getty Images via AFP
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По данным исследователей из Университета Джона Хопкинса, число подтвержденных случаев заболевания в США приближалось к 340 000 утром понедельника по местному времени. Число погибших составило 9650 человек.

Многие больницы в США были заполнены больными коронавирусом. Отменены плановые операции, в том числе пациентов с онкологическими заболеваниями. В каждом штате появляются новые точки, где началась пандемия. Карты подтвержденных случаев показали кластеры от Атланты до Нэшвилла и Индианаполиса - везде, где есть какой-либо населенный пункт.

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