В Польше предложили провести выборы президента по почте

В Польше 6 апреля нижняя палата Сейма (парламента) приняла проект поправок в Избирательный кодекс. Поправки были предложены правящей партией "Закон и справедливость" (ЗиС). Они позволяют провести назначенные на 10 мая президентские выборы дистанционно, посредством почты.

Голосование по почте названо мерой, призванной защитить избирателей в условиях пандемии коронавируса. Однако многие выступили против такой инициативы. Так, вице-премьер Ярослав Говин из политического объединения "Порозуменье", входящего в коалицию с правящей партией, предложил перенести выборы президента на два года, внеся в Конституцию изменения. Таким образом нынешний президент Анджей Дуда смог бы занимать пост семь лет вместо пяти. Однако оппозиция отвергла такой вариант.

Таким образом у предложения провести выборы посредством почты перспективы неясны. Теперь, после того как нижняя палата Сейма утвердила это решение, оно должно быть одобрено верхней палатой. Однако там сторонников ЗиС мало, поэтому, вероятно, верхняя палата будет рассматривать поправки весь разрешенный срок, то есть в течение месяца. А значит, после рассмотрения законопроекта Сеймом на подготовку выборов по почте останется меньше недели.