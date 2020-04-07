Новости

В Польше предложили провести выборы президента по почте 00:26
В Нью-Йорке из-за переполненности моргов могут начать захоронения в парках 00:18
В Полтаве разбили мемориальную доску в память Петлюры 00:03
Фергюсон и Гэтжи подписали контракт на бой 18 апреля 06.04.2020
Бельгия начнет поэтапный выход из режима социальной изоляции 06.04.2020
Умер бывший тренер футбольных клубов "Реал" и "Барселона" 06.04.2020
СМИ: Надежда Бабкина госпитализирована с подозрением на коронавирус 06.04.2020
Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии 06.04.2020
Источник: "Сельта" не отпускала Смолова в Россию 06.04.2020
В Великом Новгороде умер пациент с коронавирусом 06.04.2020
На 95-м году жизни умерла британская кинодива Онор Блэкман 06.04.2020
Минсельхоз: Причин для подорожания сахара нет 06.04.2020
Минкомсвязь опубликовала список бесплатных интернет-ресурсов 06.04.2020
"Аэрофлот" 7 апреля доставит россиян из Бангкока 06.04.2020
Во Франции за сутки скончались более 800 человек 06.04.2020
Ученые оценили риск заражения коронавирусом при дыхании и разговоре 06.04.2020
Джоан Роулинг рассказала, что обнаружила у себя симптомы коронавируса 06.04.2020
Число жертв коронавируса в США превысило 10 тысяч человек 06.04.2020
В Челябинске вскрыты злоупотребления на строительстве Конгресс-холла 06.04.2020
Коммунисты предложили Мишустину не проводить ЕГЭ в этом году 06.04.2020
Московские экологи попросили не выпускать птиц на волю в Благовещение 06.04.2020
Депутаты предложат Мишустину помочь потерявшим работу из-за коронавируса 06.04.2020
В Крыму СК начал проверку отеля, принимавшего туристов 06.04.2020
Бывший вице-губернатор Тамбовской области задержан полицией 06.04.2020
На этой неделе сформируют индивидуальные программы развития регионов 06.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
07.04.2020 00:26
Рубрика: В мире

В Польше предложили провести выборы президента по почте

Текст: Константин Волков

В Польше 6 апреля нижняя палата Сейма (парламента) приняла проект поправок в Избирательный кодекс. Поправки были предложены правящей партией "Закон и справедливость" (ЗиС). Они позволяют провести назначенные на 10 мая президентские выборы дистанционно, посредством почты.

Фото: PIOTR NOWAK/EPA
Вице-премьер Польши ушел в отставку из-за конфликта в правящей коалиции

Голосование по почте названо мерой, призванной защитить избирателей в условиях пандемии коронавируса. Однако многие выступили против такой инициативы. Так, вице-премьер Ярослав Говин из политического объединения "Порозуменье", входящего в коалицию с правящей партией, предложил перенести выборы президента на два года, внеся в Конституцию изменения. Таким образом нынешний президент Анджей Дуда смог бы занимать пост семь лет вместо пяти. Однако оппозиция отвергла такой вариант.

Таким образом у предложения провести выборы посредством почты перспективы неясны. Теперь, после того как нижняя палата Сейма утвердила это решение, оно должно быть одобрено верхней палатой. Однако там сторонников ЗиС мало, поэтому, вероятно, верхняя палата будет рассматривать поправки весь разрешенный срок, то есть в течение месяца. А значит, после рассмотрения законопроекта Сеймом на подготовку выборов по почте останется меньше недели.

В мире Европа Польша

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Россия возобновляет спецрейсы для возвращения граждан из-за рубежа
Россия ограничила госзакупки импортных огурцов и помидоров
Установлены требования к условиям отсрочки арендных платежей для бизнеса
В Минтруде рассказали, кто и как сможет получить выплаты на детей до трех лет
Кабмин ограничил размер наценки на маски и перчатки 10 копейками
Из-за COVID-19 в Европе участились нападения на продовольственные магазины
Пять лет войны в Йемене: Удастся ли саудитам найти выход из противостояния