В России появилась самая дорогая версия Hyundai Solaris

Хотя текущая ситуация на российском авторынке и не способствует появлению новинок, Hyundai намерена расширить ассортимент за счет особой лимитированной серии Solaris. Версия Prosafety доступна с 7 апреля для онлайн-бронирования. Дата старта "живых" продаж пока не названа.

Новый Solaris отличается от стандартных седанов со 123-сильным мотором 1.6 и 6-ступенчатым "автоматом" расширенным пакетом средств пассивной и активной безопасности. У него шесть подушек безопасности и боковых шторок, а также комплекс управления курсовой устойчивостью (ABS, ESP, TCS, EBD, VSM).

Кроме того, в списке оснащения камера заднего вида, задние и передние парковочные датчики, светодиодные фары головного света, задние светодиодные фары, задняя "противотуманка" и датчик давления в шинах. Кстати, их размерность - 195/55 R16.

Завести седан в лимитированном исполнении можно дистанционно. У него предусмотрен электропривод складывания зеркал, которые, в свою очередь, снабжены повторителями сигналов поворота.

Владельцам доступны климат-контроль, подогрев всех сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Центром притяжения в салоне станет большой сенсорный монитор мультимедийной системы с встроенным комплексом "Яндекс.Авто". Водительское сиденье дополнили электрической регулировкой поясничной поддержки, сзади появился дополнительный USB-разъем.

Напомним, Hyundai Solaris входит в число самых популярных автомобилей на российском рынке. За январь-февраль модель разошлась тиражом 7 861 экземпляр. Лучше продавались только Lada Granta и Vesta, Kia Rio и Hyundai Creta.

Стоимость машины стартует с отметки 765 000 рублей. Версия Prosafety станет самой дорогой в линейке. Предлагать их будут за 1 196 000 рублей. В компании сообщили, что всего в продажу поступит 2000 таких седанов.