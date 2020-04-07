В Зальцбурге отменили майский фестиваль Пятидесятницы

В этом году фестиваль Пятидесятницы Чечилии Бартоли не состоится. По сообщению пресс-службы Зальцбургского фестиваля, руководство фестиваля (Хельга Рабл-Штадлер, Маркус Хинтерхойзер и Лукас Крепац) приняли это решение после пресс-конференции канцлера Австрии Себастьяна Курца, объявившего о запрете всех публичных мероприятий в Австрии до конца июня.

До сих пор Зальцбургский фестиваль весь этот сложнейший период, когда коронавирус стремительно распространяется в Европе и отменяются культурные проекты во всех странах, не принимал радикальных решений по отмене предстоящих фестивалей - Пятидесятницы (с 29 мая по 1 июня) и Летнего (с 18 июля по 30 августа). Байройтский фестиваль еще неделю назад вынужден был объявить об отмене программы 2020 года из-за невозможности проводить репетиционный процесс. Но в Зальцбурге ждали, просчитывая перспективы развития этой ситуации. Однако после объявления Курца о запрете публичных мероприятий проведение майского фестиваля стало невозможным.

Чечилия Бартоли, примадонна и арт-директор фестиваля Пятидесятницы, обратилась к публике со словами сожаления:

- Я с таким нетерпением ждала начала репетиций вместе с фантастической Зальцбургской командой, с моими коллегами-артистами, я ждала встречи с нашей верной публикой, с друзьями, приезжающими в Зальцбург каждый год, и с теми, кто должен был приехать на наш фестиваль в этом году впервые. Это решение разбивает мне сердце! Но очевидно одно - здоровье должно быть на первом месте! Все наше общество должно сплотиться и защитить себя и свои семьи, своих родных. Это трудные времена для всех нас, но я уверена, что сила музыки поможет нам пройти через это испытание.

Чечилия Бартоли заметила также, что начала уже работать над программой Пятидесятницы в 2021 году.

Между тем, юбилейная программа Летнего Зальцбургского фестиваля, отмечающего в этом году свое 100-летие, пока не отменялась. В зависимости от развития ситуации с коронавирусом возможен перенос юбилейной программы на 2021 год. Но на сегодняшний день на сайте фестиваля все позиции афиши остаются в силе.