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07.04.2020 15:01
Рубрика: Видео

Видео: байкер хотел восхитить публику кульбитами, но сумел лишь насмешить

Текст: Вадим Давыденко

Действительно крутого мотоциклиста от остальных участников движения отличают хромированный байк и брутальный прикид из кожи, суровость во взгляде и несклонность к детскому позерству. А вовсе не те фортели и коленца, что на забаву окружающей публики и интернет-зрителей выделывает британский юноша, герой этого видео.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Ну сами посмотрите: вот он на полном ходу делает отжимания, уперевшись ногами в пассажирское сидение, вот буквально пританцовывает вприсядку (спасибо, что не выпускает при этом из рук руль), а вот в прыжке пытается оседлать руль своего мотоцикла, но в этот момент чуть-чуть не удерживает равновесие.

А дальше все идет, как говорится, кувырком. Сначала сам мотоциклист делает сальто через переднее колесо, а затем падает и его железный конь. Естественно, что после этого наш герой попал в травматологию, но, главное, цели своей достиг - заработал тысячи просмотров в Сети.

Кстати, каска - тоже неотъемлемый элемент байкерского имиджа, не только эффектный внешне, но и очень-очень функциональный. Мысль об этом должна была прийти в голову нашему герою сразу же после приземления головой на асфальт.

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