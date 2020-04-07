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07.04.2020 08:00
Рубрика: Видео

Видео: машины столкнулись, потерявшись в облаке пыли

Текст: Вадим Давыденко

Сколько людей, столько и мнений есть по поводу того, кто виноват в этой аварии и как ее можно было бы избежать. Столкнулись три легковые машины - две фактически лоб в лоб и еще одна по касательной - но виноват отчасти и водитель четвертой, дальнобойщик.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Авария произошла где-то на бескрайних просторах России, где собственно просторов сколько душе угодно, а дорог для преодоления этих просторов уже нет. Есть грунтовка, недавно проложенная автогрейдером и еще не разбитая за время дождей колесами тяжелых грузовиков. Никаких знаков и разметки, разрешающей или запрещающей разворот и обгон, на грунтовке, разумеется, нет, поэтому все маневры здесь производятся исключительно интуитивно, исходя из желания нетерпеливого водителя опередить медленно плетущегося впереди тихохода. И в условиях хорошей видимости, конечно.

Но именно с видимостью на этот раз и были проблемы: мчащийся впереди грузовик вздымал такое облако пыли, что в нем легко потерялись несколько летящих друг другу навстречу легковушек. А когда обнаружили друг друга - не успели нажать на тормоза.

Во-первых, конечно же, автору этого видео стоило бы сбавить скорость перед тем, как нырнуть в тучу пыли, поднятой встречным транспортом. Во-вторых, грузовику стоило бы ехать или медленнее, не поднимая пыли, или уйти на обочину и дать обогнать себя всем желающим. Ну и конечно же водителю легковушки, решившему в густой пыли наобум выезжать на встречку, уж точно не следовало так делать. Так что он в этой ситуации уж точно виновен, ваша честь, безусловно виновен.

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