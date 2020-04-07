Владельцы апартаментов продолжат оплачивать ЖКУ как в нежилых помещениях

Эта норма ликвидирует законодательный пробел в популярном сегменте городской недвижимости и позволит собственникам апартаментов регистрироваться там на постоянной основе.

Но отличия от обычных квартир в многоэтажном доме останутся. Одно из них будет касаться порядка расчета оплаты за коммунальные услуги.

"Размер платы за коммунальные услуги в апартаментах будет определяться как для нежилых помещений", - рассказал Олег Мельниченко в ходе онлайн-слушаний комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям на тему "Обеспечение прав и законных интересов участников долевого строительства в условиях новых экономических вызовов". Его слова приводит ТАСС. Сенатор также пояснил, что "собственникам апартаментов не будут предоставляться какие-либо субсидии, компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг".

Кроме того, земельный участок под домом, в котором расположены апартаменты, не будет принадлежать собственникам помещений. На эти дома не будут распространятся и нормы признания их аварийными, подлежащими сносу или реконструкции.

Олег Мельниченко также сообщил, что законопроект о переводе апартаментов в разряд жилых помещений направлен в министерство строительства и ЖКХ, а также в правительство на имя вице-премьера Марата Хуснуллина.