Власти Гонконга продлили запрет на въезд иностранцев

Власти Гонконга продлили введенный 25 марта запрет на въезд иностранцев, чтобы исключить распространение коронавируса. А это значит, что международный аэропорт Чек Лап Кок по-прежнему не будет обслуживать транзитных пассажиров.

Ранее в мегаполисе были закрыты туристические, культурные, спортивные и развлекательные объекты, бары. Кроме того, местному населению запретили собираться в группы более четырех человек.

Как пишет ТАСС, в Гонконге COVID-19 выявили у 914 человек, четыре человека скончались. При этом 75 процентов случаев инфицирования за последние две недели имеют завозной характер.

Добавим, что за минувшие сутки на территории КНР ни один человек не скончался от COVID-19. При этом выявлены 32 новых случая заражения, все они завозные.