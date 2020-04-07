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07.04.2020 02:09
Рубрика: В мире

Врачи ВМС США помогут в работе медикам штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси

Фото: REUTERS / Brendan McDermid Фото: REUTERS / Brendan McDermid
Фото: REUTERS / Brendan McDermid

Пациентов с коронавирусом из Нью-Йорка и Нью-Джерси примет плавучий госпиталь ВМС США Comfort. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп. Изначально судно должно было разгрузить местные больницы, приняв на борт не зараженных вирусом людей. Стремительное распространение болезни изменило планы. Губернаторы двух наиболее пострадавших штатов обратились к президенту страны с просьбой "подключить команду госпитального судна к лечению пациентов с коронавирусом".

Фото: AP Photo/Damian Dovarganes
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"Мы так не задумывали, но мы позволим это сделать. Тем более, что госпиталь готов к лечению пациентов с коронавирусом", - заявление американского лидера приводит РИА Новости.

От нового вируса в США пострадали уже свыше 10 тысяч человек. Потери превысили исторический максимум. Так по данным департамента по делам ветеранов США, коронавирус унес больше жизней американцев, чем все шесть войн, которые вели Соединенные Штаты. Число зараженных в стране сейчас превышает 352 тысячи человек.

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