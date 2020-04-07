Выпускные вечера в школах могут состояться

Министр просвещения Сергей Кравцов не исключил, что выпускные вечера в школах все же состоятся, сообщает РИА Новости.

"Уверен, что выпускные вечера состоятся в школах, - цитирует министра информагентство. - Но для того, чтобы один из главных праздников в жизни школьников состоялся, необходимо соблюдать дисциплину​​​".

По словам Кравцова, ситуация во многом зависит от того, насколько все будут соблюдать установленный режим.

Напомним, ранее Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект нового расписания ЕГЭ. Первый экзамен должен начаться 8 июня. Сейчас также рассматривается вопрос о том, чтобы продлить учебный год до 8 июня - для выпускников 11-х классов.