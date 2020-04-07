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07.04.2020 22:28
Рубрика: Культура

Земфира рассказала о жизни в самоизоляции и новом альбоме

Текст: Александр Алексеев
Земфира снова решила пообщаться с поклонниками в социальной сети Instagram. Сообщила, что тоже находится в самоизоляции и даже представила свой снимок в защитной маске. Но главное, рассказала о том, как идет запись ее нового студийного альбома, первого с 2013 года.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Вот как Земфира описала свой нынешний повседневный быт:

Фото: РИА Новости
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- В эти странные дни, когда никто ничего не понимает, я сижу дома, каждый день хожу от одного инструмента к другому, пытаюсь облечь свои мысли и чувства в песни. Сейчас больше ничего сделать не могу. Хочу помогать старикам, хочу быть полезной. Такое время наступило - как в романах моего любимого Филипа Дика - неопределенное время…

Конечно, Земфира упомянула и о долгожданном студийном альбоме, который записывает с августа 2018 года, уточнив, что он "готов на две трети"…

Но призналась, что самое главное для нее сейчас все-таки "сидеть дома, беречь близких".

Потому что потом: "у нас все будет. И альбом, и тур, и все на свете. Но сейчас мы все должны замереть, чтобы выжить".

Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
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Сообщила Земфира и имена музыкантов, которые работают с ней в студии. На басу и гитаре играет Петр Чернявский, на клавишах и синтезаторах - Дмитрий Емельянов (именно он работал с ней в предыдущих концертных турах, но тогда выходил на сцену с гитарой), на ударных - Александр Зингер.

Кстати

Уже известны четыре новые песни Земфиры. Первым студийным синглом стал "Джозеф" - осенью 2018 года (а в августе он был исполнен и со сцены, на фестивале "Пикник Афиши" в московском парке Коломенское). Затем прозвучали Abuse и Goodbuy - в ноябре 2019 года на музыкальном фестивале в Дубае. А 1 апреля вышел еще один сингл - "Крым".

Между тем

Ближайшим выступлением Земфиры станет ее сет, запланированный на open-air "Усадьба Jazz", 31 мая. Этот фестиваль пока не отменен.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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