Безработные получат пособия на детей без учета прежних доходов

Президент России Владимир Путин предложил начислять выплаты на детей от трех до семи лет без учета доходов, ранее полученных по месту работы.

В ходе совещания с губернаторами, посвященного борьбе с распространением коронавируса в России, он напомнил, что в июне начнутся выплаты семьям с детьми дошкольного возраста.

"Когда предлагал это решение в Послании, речь шла о так называемом критерии нуждаемости, то есть семье надо было показать свой доход за прошлый год, чтобы получать выплаты", - отметил Путин. "Но сейчас, когда текущие доходы у многих "просели", нельзя судить о достатке семьи по прошлогодним справкам", - считает он.

"Поэтому для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от трех до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы", - заявил глава государства.

Таким образом, считает он, удастся существенно расширить круг получателей такой поддержки, поскольку на нее смогут претендовать и те, кто ранее не проходил по критерию нуждаемости. "Повторю, исходя не из прошлых справок, а из сегодняшней реальной ситуации и проблем конкретной семьи", - подчеркнул Владимир Путин.