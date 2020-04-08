Эксперты: Россия не пострадает из-за ограничений на вывоз лимонов из Турции

Из-за возросшего спроса на лимоны Турция ввела серьезные ограничения на экспорт этого цитруса. Россия закупала в этой стране больше половины от всего объема импорта лимонов. Эксперты успокаивают: торговым сетям потребуется не больше двух-трех недель, чтобы восполнить образовавшийся дефицит с помощью других стран.

Спрос на лимоны на фоне пандемии коронавируса, как оказалось, возрос не только в России. Мы пытаемся с помощью него поддержать иммунитет. А в Турции из него производят одеколон, который применяется при дезинфекции. Как пишет турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на официальное заявление властей 7 апреля, риск возникновения дефицита лимонов в стране заставил ввести серьезные ограничения по экспорту. До конца лета вывезти лимоны можно будет только по специальному разрешению турецкого минсельхоза.

Для нас лимоны - практически на 100% импортируемый цитрус. В России пока нет промышленного выращивания лимонов - количество регионов с подходящим для этого климатом крайне ограничено, рассказывает партнер компании "НЭО Центр" Владимир Шафоростов. В последние пять лет импорт лимонов составляет от 190 до 225 тысяч тонн. Состав стран поставщиков из топ-10 в последние пять лет не менялся. Это Турция, Аргентина, ЮАР, Китай, Морокко, Египет, Узбекистан, Бразилия, Мексика, Уругвай. При этом доля Турции держалась на уровне 50-60%, но в 2019 году упала до 44% (100 тысяч тонн). А вот поставки из Аргентины выросли с 29,5 тысяч тонн в 2015 году до 51 тысячи тонн (22,5% от всех поставок) в прошлом году. Еще 28 тысяч тонн лимонов (12,4%) в прошлом году было ввезено в прошлом году из ЮАР.

"В летние месяцы импорт из Турции минимален, но одновременно растут поставки из Аргентины и ЮАР. С декабря по март ситуация обратная", - обращает внимание Шафоростов. Таким образом, если Турция прекратит поставки в летний период, то российский рынок от этого не должен пострадать.

По данным Плодоовощного союза, на турецкую продукцию приходится более половины от общего объема потребления лимонов в России. Всего мы импортирует около 200 тысяч тонн лимонов, уточняет президент союза Михаил Глушков. Но этот цитрус выращивает огромное количество стран - от Узбекистана до Марокко. "Да, в рознице неизбежно будет перерыв с поставками, пока торговые сети будут переориентироваться на новых партнеров. Но продлится он максимум три недели", - считает эксперт.

Напомним, последние несколько недель в торговых сетях наблюдался повышенный спрос на этот цитрус. По данным оператора фискальных данных "Такском" (было проанализировано более 18 миллиардов кассовых чеков), продажи лимона в марте 2020 года выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Средняя цена на лимоны в марте составила 102 рубля за килограмм - в сравнении с аналогичным периодом 2019 года лимоны выросли в цене на 17,64%. При этом с 16 марта по 31 марта 2020 года по сравнению с двумя неделями ранее выросла на 13,89%. 31 марта средняя цена составила 128,66 рубля за килограмм.

Накануне начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко сообщила СМИ, что в ведомство поступают жалобы, касающиеся роста цен на имбирь, чеснок и лимон. По словам представителя ФАС, удорожание связано с ограничением поставок из-за границы и краткосрочным повышением спроса на эти продукты. В основном, жалобы касаются небольших магазинов.