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08.04.2020 12:46
Рубрика: Экономика

Финомбудсмен продолжит прием обращений потребителей финуслуг

Текст: Юлия Кривошапко
Служба финансового уполномоченного, который рассматривает споры потребителей со страховщиками и МФО, продолжит работу во время длинных выходных.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Омбудсмен будет вести прием и рассмотрение обращений и выносить решения. Исключение могут составить лишь споры потребителей с финансовыми организациями, которые прекратили работу до 30 апреля и не обеспечили предоставления документов и информации по запросу финансового уполномоченного. Рассмотрение такой категории дел будет завершено после окончания установленного режима нерабочих дней.

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На время неблагоприятной эпидемиологической ситуации финуполномоченный рекомендует гражданам направлять обращения в электронной форме через личный кабинет на сайте омбудсмена. Личный прием граждан и корреспонденции приостановлен до 30 апреля.

При возникновении вопросов, связанных с подачей обращений, потребители могут обратиться в контактный центр службы финансового уполномоченного по телефону 8 (800) 200-00-10 (понедельник - пятница с 09:00 до 21:00 по московскому времени, бесплатно для звонков из регионов России).

Фото: wutwhanfoto / istock
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При этом решения финансовых уполномоченных, принятые с 30.03.2020 по 30.04.2020, будут вступать в силу с учетом особенностей действующего законодательства. Срок вступления в силу решения финансового уполномоченного, принятого по результатам рассмотрения обращения, установлен в части 1 статьи 23 Федерального закона "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" в рабочих днях (10 рабочих дней). По указу президента дни с 30 марта по 30 апреля объявлены нерабочими. Поэтому если решение финансового уполномоченного по результатам рассмотрения обращения потребителя принято в период длинных выходных, срок вступления его в силу начнет исчисляться с первого рабочего дня, наступившего после 30 апреля. В соответствии с действующими нормативными актами таким днем является 6 мая, уточняется в сообщении пресс-службы омбудсмена.

Институт уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг начал работать в России 1 июня 2019 года. Сначала омбудсмен рассматривал споры, связанные исключительно с моторными видами страхования. С 28 ноября его полномочия расширились. К нему стали обращаться недовольные выплатами владельцы любых страховых полисов, за исключением ОМС. С 1 января 2020 года обязанность работать с финансовым уполномоченным появится у микрофинансовых организаций.

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