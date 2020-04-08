Губернаторам поручено направлять все запросы по коронавирусу в Информцентр

Все запросы и отчетность по противодействию коронавирусной инфекции главы регионов будут теперь направлять в Информационный центр по мониторингу ситуации (ИЦК). С таким поручением к губернаторам обратился глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с главами регионов.

"У нас было соответствующее распоряжение достаточно давно еще вице-премьера Чернышенко по тому, чтобы единой точкой свода всей информации были личные кабинеты, которые открыты у всех субъектов Федерации и у всех ФОИВов в ИЦК (Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом), - передает "Интерфакс" слова премьера. - И, соответственно, эта вся работа ведется в ИЦК. Пожалуйста, уважаемые коллеги, любые запросы и соответствующую отчетность нужно именно направлять туда".

Глава кабмина указал, что пока из регионов приходит "очень много формализованных писем".

"Сегодня очень много писем пришло буквально за два часа до начала селектора с участием Владимира Владимировича и всех", - посетовал премьер на неисполнительность глав регионов.