Импорт имбиря в Россию вырос в 12 раз

Россельхознадзор фиксирует резкий рост импорта чеснока и имбиря.

Как сообщили в ведомстве, только с 1 по 6 апреля в Россию было ввезено 2,4 тыс. т свежего имбиря. И это в 12 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (203 т), и 84 процента от объема импорта имбиря за предыдущие три месяца. Практически весь объем поступил из Китая, который с прошлого года нарастил долю поставок этого продукта с 80 до почти 100%. Незначительные объемы приходятся на Бразилию и Перу, но сейчас у этих стран межсезонье, уточняют в Россельхознадзоре.

Также ведомство отмечает двукратный рост импорта чеснока. За первую неделю апреля в Россию было поставлено почти 2,5 тыс. т, тогда как за аналогичный период прошлого года - 1,2 тыс. т. Здесь также первенство - за Китаем, который поставил в Россию 74 процента от всего объема (1,8 тыс. т). Также чеснок везли из Египта (22 процента) и Ирана (4 процента). Впрочем, Росссельхознадзор отмечает, что рост импорта чеснока наблюдается с начала года (на 30 процентов).

А вот роста импорта лимонов в Россию во время режима самоизоляции не наблюдается, констатирует ведомство. За первый квартал 2020 года объем поставок лимонов в страну по сравнению с первым кварталом 2019 года вырос всего на 5% (с 60 до 63 тысяч тонн). А в первую неделю апреля, напротив, произошло более чем двукратное снижение поставок к аналогичному периоду прошлого года - с 4 до 1,8 тысячи тонн. 80% всего объема ввезла Турция.

Напомним, в последние несколько недель в рознице наблюдается ажиотажный спрос на эти три продукта (особенно на имбирь). В некоторых магазинах цена на имбирь подскочила в десятки раз на фоне слухов о его якобы лечебных свойствах от коронавируса. В ФАС сообщали, что в ведомство поступают жалобы, касающиеся роста цен на имбирь, лимон и чеснок. По словам представителя ФАС, удорожание связано с ограничением поставок из-за границы и краткосрочным повышением спроса на эти продукты. В основном, жалобы касаются небольших магазинов.