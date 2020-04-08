Как американская блокада во время пандемии ударила по Острову Свободы

Американская блокада в отношении Кубы, продолжающаяся вот уже почти шесть десятилетий, и начавшиеся сбои в мировой торговле усугубили и без того острую нехватку жизненно важных продовольственных товаров на Кубе во время пандемии коронавируса.

Кубинцы всех возрастов ходят от магазина к магазину, чтобы найти дефицитные товары, несмотря на рекомендации экспертов в области здравоохранения оставаться дома и соблюдать правила социального дистанцирования, чтобы избежать заражения COVID-19. С тех пор, как в прошлом месяце на острове были зарегистрированы первые случаи заболевания коронавирусом, власти закрыли границы и призвали кубинцев выходить на улицу только в случае крайней необходимости, всегда надевая маски. Дезинфицирующее средство было включено в реестр карточек, которые жители используют для получения продовольственных товаров.

По оценкам экспертов, пандемия, вызванная COVID-19, стала еще одним доказательством негативного воздействия тех масштабных ограничений, которые накладывает на Кубу экономическая, торговая и финансовая блокада, введенная Вашингтоном в 1962 году. В этом контексте, ее последствия способны нанести значительный ущерб как самим кубинцам и, в особенности, кубинской экономике, несмотря на все усилия и возможности официальной Гаваны смягчить ее воздействие.

Блокада Кубы остается основным препятствием для приобретения медикаментов, оборудования и материалов, необходимых для борьбы с пандемией, и препятствует возможности оказания и получения международной помощи. В частности, блокада препятствует покупке медицинских принадлежностей и технологий, содержащих более 10 процентов американских компонентов.

Пандемия высветила то, что именно блокада является главным препятствием на пути развития Кубы и благосостояния кубинского народа, особенно в силу ее явного экстерриториального воздействия, которое повлияет практически на все страны мира. Куба в условиях, аналогичных другим государствам, не имеет доступа к иностранным ресурсам и технологиям, необходимым для борьбы с глобальной пандемией. Продолжающиеся штрафы и санкции в отношении третьих стран затрудняют коммерческие операции Кубы, включая закупку медицинских материалов и технологий.

Как отмечает Reuters, Куба импортирует более 60 процентов своих продуктов питания, однако во время пандемии власти Кубы вынуждены были закрыть границы, лишив бюджет твердой валюты от туризма, необходимой для оплаты товаров из-за рубежа. Доходы от туризма составляют 25 процентов валютных поступлений в бюджет карибского островного государства.

Невозможность использования долларов и финансовой системы США в кубинских международных банковских операциях приводит к удорожанию продуктов питания, учитывая лишние банковские расходы, связанные с использованием других валют.

Куба столкнулась с острой нехваткой продовольствия с тех пор, как в 1989 году начался распад Советского Союза, а ситуация на продуктовых рынках еще больше ухудшилась после ужесточения многолетних санкций со стороны Соединенных Штатов при президенте Дональде Трампе. Сейчас негативные последствия блокады усиливаются, поскольку пандемия усугубляет денежный кризис на Кубе и нарушает международную торговлю и цены на продовольствие. Президент Мигель Диас-Канель недавно предупредил граждан, что они будут потреблять меньше импортных продуктов питания "из-за текущей ситуации".

Куба не является членом Международного валютного фонда, Всемирного банка или других многосторонних кредитных учреждений, к которым она может обратиться за получением чрезвычайной финансовой помощи. К тому же прибытие благотворительных грузов на Кубу из-за границы затруднено из-за ограничений, налагаемых блокадой на иностранные банки, судоходные компании и авиакомпании, которые изъявили намерение сотрудничать с Гаваной. Запрет на въезд транзитных судов, едущих в США и проходящих через Кубу, повышает расходы на логистику всех кубинских международных торговых операций. Блокада налагает обременительные условия для судоходных компаний, которые Куба должна взять на себя.

Министр экономики Кубы Алехандро Хиль заявил, что единственное решение состоит в том, чтобы "найти в сельском хозяйстве основной источник продовольствия для людей", но в этом секторе наблюдается все более острая нехватка ресурсов, таких как иностранные удобрения и пестициды, во многом из-за американских санкций.

Когда на прошлой неделе на Кубу пришли корабли с кукурузой и рисом в качестве гуманитарной помощи из Китая, это стало большой новостью в государственных СМИ.

В стране также ощущается острая нехватка топлива в результате новых санкций, наложенных Белым домом в 2019 году на судоходные, судовладельческие и страховые компании, перевозящие топливо на Кубу. По официальным данным, только 40 процентов от нормального запаса топлива и еще меньше удобрений и пестицидов было использовано для озимых культур. Их посадка началась до пандемии в ноябре 2019-го года, а уборка закончилась в марте 2020-го. Официальный представитель министерства сельского хозяйства Кубы Йоджан Гарсия Родас сообщил, что фермерам удалось посадить менее половины запланированной площади бобов, которые являются одним из главных блюд в рационе кубинцев, так как им пришлось использовать волов для обработки земли из-за нехватки топлива. К тому же только 15 процентов из 22 тысяч гектаров посевов в результате оказались обработаны пестицидами.

Между тем

Международное сообщество придерживается почти единодушной позиции, отвергающей экономическую блокаду Кубы. В 2019 году 187 стран поддержали на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций кубинскую резолюцию "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы". Как отметили в кубинском посольстве в Москве, на нынешнем этапе у официальной Гаваны и мирового сообщества есть больше, чем когда-либо, причин требовать от властей США выполнения справедливых требований об отмене блокады, ставшей самой продолжительной и антигуманной в истории.