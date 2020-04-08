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8 апреля 2020 г.

Распоряжение главы Республики Карелия от 7 апреля 2020 года № 206-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р с изменениями, внесенными распоряжениями Главы Республики Карелия от 14 марта 2020 года № 145-р, от 16 марта 2020 года № 151-р, от 17 марта 2020 года № 156-р, от 19 марта 2020 года № 165-р, от 25 марта 2020 года № 179-р, от 27 марта 2020 года № 182-р, 184-р, от 28 марта 2020 года № 186-р, от 30 марта 2020 года № 189-р, от 31 марта 2020 года № 190-р, 192-р, от 1 апреля 2020 года № 194-р, от 3 апреля 2020 года № 200-р, следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

"В связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30 марта 2020 года № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" и на основании статьи 2 Закона Республики Карелия от 26 декабря 2005 года № 938-ЗРК "О некоторых вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Карелия":";

2) в пункте 9:

в абзаце первом слова "Рекомендовать работодателям" заменить словом "Работодателям";

подпункт 1 дополнить словами: ", проводить дезинфекцию рабочих мест в закрытых помещениях";

3) в подпункте 4 пункта 11.13 слова "определенной в пунктах 2 - 5 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206" заменить словами "которая не подлежит приостановлению в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

4) в пункте 11.15 слова "до 14:00 часов" заменить словами "до 16:00 часов".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков



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