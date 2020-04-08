Указ главы Республики Крым от 7 апреля 2020 года № 97-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым постановляю:

Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

1. Пункт 10 дополнить подпунктом 10.10. следующего содержания:

"10.10. Работу (оказание услуг) иных (иными) объектов (объектами) торговли (оказания услуг), за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Указом".

2. Подпункт 12.2. пункта 12 изложить в новой редакции:

"12.2. С 28 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года предоставление льготного проезда в пределах Республики Крым в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении; в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугороднем сообщении; железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и междугороднем сообщении (за исключением льготного проезда медицинских работников государственных учреждений Республики Крым, отнесенных к ведению Министерства здравоохранения Республики Крым, социальных работников организаций социального обслуживания Республики Крым, работников Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю);".

3. Приложение 1 к Указу изложить в новой редакции (прилагается).

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов





Приложение 1 к Указу Главы Республики Крым от 17 марта 2020 г. № 63-У





(в редакции Указа Главы Республики Крым от 7 апреля 2020 г. № 97-У)

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.

2. Антисептик для рук.

3. Салфетки влажные, салфетки сухие.

4. Гигиенические прокладки.

5. Мыло туалетное, мыло хозяйственное.

6. Средства моющие, средства чистящие.

7. Паста зубная, щетка зубная.

8. Бумага туалетная.

9. Стиральный порошок.

10. Подгузники детские.

11. Спички, коробок.

12. Свечи.

13. Пеленка для новорожденного.

14. Шампунь.

15. Крем от опрелостей детский.

16. Бутылочка для кормления.

17. Соска-пустышка.

18. Бензин автомобильный.

19. Дизельное топливо.

20. Сжиженный природный газ.

21. Похоронные принадлежности.

22. Очки, линзы и их части.

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

24. Табачные изделия.

25. Перчатки санитарные.

26. Автозапчасти.







