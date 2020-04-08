МИД Беларуси продолжает содействовать возвращению граждан на родину

МИД Беларуси уже оказало практическую помощь для возвращения на родину уже более 6 390 гражданам страны, уточнили во внешнеполитическом ведомстве. Накануне, например, 48 человек вернулись из польской столицы на автобусах, организованных при содействии посольства РБ в этой стране. А при активном содействии российской стороны вылетела из Алжира еще одна гражданка Синеокой. Посольство Беларуси в столице РФ в контакте с коллегами из Союзного государства в настоящее время решает вопрос об организации ее транзита на родину, сообщает МИД РБ.

Кстати, накануне "Союз" уже сообщал, что меры, предпринятые официальными властями Беларуси, позволили завершить возвращение на родину более восьми тысяч организованных путешественников, которых застала пандемия коронавируса по всему миру.

Дипломатами Беларуси в Сербии и Венгрии в тесном контакте с местными органами власти обеспечена транспортировка и вылет на родину рейсом Belavia - Belarusian Airlines 14 соотечественников из Сербии через Будапешт.

Правда, "сохраняется острота ситуации с дальними странами, в частности с Индией, Вьетнамом, Шри-Ланкой, Таиландом. Все заинтересованные государственные органы продолжают работу по поиску наиболее оптимального механизма и путей оказания содействия белорусам в указанных странах", - уточнили в МИД, добавив, что продолжается также взаимодействие с казахстанскими коллегами по изучению возможностей сотрудничества при эвакуации граждан двух стран из региона Юго-Восточной Азии, информирует БЕЛТА.