На Даунинг-стрит сообщили о стабилизации состояния премьера Джонсона

Британия перевела дух от хорошей новости о том, что сегодня здоровье главы их правительства уже не находится под угрозой. Самочувствие Бориса Джонсона стабилизировалось и у его лечащих врачей есть веские основания надеяться на его полное выздоровление.

Однако в бочке меда остается ложка дегтя. Профессор Пол Хантер, эксперт Норвичской Школы Медицины при Университете Восточной Англии, предупредил, что полное и окончательное излечение от коронавируса не произойдет по мановению волшебной палочки. Профессор Хантер утверждает, что тем пациентам, которые провели дни в отделениях интенсивной терапии, потребуется значительное время для восстановления. "Я полагаю, что большинству тех, кто был серьезно болен, надо будет довольно долго приходить в себя. Я бы ожидал, что этим тяжело болевшим потребуется как минимум месяц , а возможно и два месяца, чтобы в полной мере вернуться к прежнему состоянию и стать полностью дееспособными".

Профессор Энтони Гордон, консультант по интенсивной терапии имперского Колледжа Лондона, полностью соглашается с этим. Он полагает, что премьер-министру Великобритании потребуются месяцы, прежде чем он полностью восстановит свое здоровье. Медики придерживаются следующей формулы: за каждый день, проведенный в отделении интенсивной терапии, выздоравливающему пациенту придется дать себе на восстановление одну неделю.

А это означает, что, если посчитать по вышеприведенной формуле, то Борису Джонсону, находящемуся уже более двух суток именно в палате интенсивной терапии, будет требоваться после выписки из госпиталя две с половиной недели отдыха. Сможет ли он позволить себе такую "роскошь" - сомнительно. Темперамент и неиссякаемая энергия британского премьер-министра широко известны.

Между тем, отсутствие Бориса Джонсона уже начинает вызывать определенный дискомфорт и в кабинете министров, и в парламенте. Временно замещающий Джонсона министр иностранных дел Доменик Рааб, судя по отзывам политиков высокого ранга, не слишком удовлетворяет своей персоной здешний политичиеский Олимп.

Как отметила британская "Гардиан", "госпитализация премьер-министра в палату интенсивной терапии потрясла нацию и оставила пустое место в самом сердце власти во время величайшего кризиса невиданного за целое поколение".