Не голый пистолет: можно ли заразиться коронавирусом на АЗС

Автомобилисты в период карантина превратились в привилегированный класс, не только потому, что им пока не запретили перемещаться по городу, но и по причине меньшего риска заражения. Автомобиль, стал передвижной крепостью, защищающий владельца от лишних контактов с окружающим миром. Но совсем их избежать не получится. Нужно посещать магазины, закупаться продуктами, товарами первой необходимости, а машину, в конце концов, необходимо заправлять. Последнее подразумевает посещение АЗС.

Как и любое место общественного пользования АЗС представляют повышенный риск распространения инфекции. Полезные советы, как обезопасить себя и не заразиться, сводятся, чаще всего, к набору нехитрых, однообразных правил - носить маску, пользоваться антисептиком, чаще мыть руки, а при посещении торговых точек надевать одноразовые перчатки.

В случае с АЗС к этому добавляются еще советы пользоваться бесконтактными методами оплаты или онлайн-оплаты, услугами заправщика, а также правило - заполнять полный бак. Если заправщиков на АЗС нет, то наибольший риск подхватить заразу представляется через пистолет колонки. Поэтому брать его голыми руками не рекомендуется. Даже если нет одноразовых перчаток, для этого можно использовать тряпки или салфетки, которые потом нужно выбросить, а руки обработать антисептиком.

На самих АЗС также стараются оградить клиентов от распространения инфекции. Как ни странно, на простой запрос "РГ" о мерах безопасности на автозаправках в период пандемии живо откликнулись, главным образом, независимые сети АЗС. Крупные нефтедобывающие компании его проигнорировали, за исключением "Газпром нефти", где рассказали, что персонал на их АЗС перед каждой сменой проходит осмотр и в случае обнаружения признаков недомогания не допускается к работе. Кроме того, для сотрудников и клиентов в торговом зале предусмотрены антисептики для обработки рук, и на всех АЗС сети предусмотрена возможность онлайн-оплаты топлива, не выходя из машины с помощью мобильного приложения.

Исполнительный директор АЗС "Трасса" Олег Алексеенков рассказал "РГ", что автозаправки сети работают в штатном режиме, но количество сотрудников в смену на каждой АЗС сокращено до четырех. Перед началом смены они проходят медицинское освидетельствование и инструктаж по безопасности для допуска к работе, а дежурные бригады в течении рабочего дня объезжают АЗС и проводят дополнительный мониторинг температуры сотрудников. Территории автозаправок проходят санитарную обработку, а каждому работнику на день выдается комплект одноразовых масок. Кафе закрыты, а торговля осуществляется только на вынос.

В сети автозаправок "Нефтьмагистраль" приняты аналогичные меры. Все их точки продаж оборудованы разметкой для соблюдения требований социальной дистанции. Сотрудники также проходят ежедневное медицинское освидетельствование и работают в перчатках. Кафе при АЗС функционируют в режиме "только на вынос". Кроме того, на заправках бесплатно доступен антисептик и услуга бесконтактной заправки.

В свете сказанного, можно посоветовать автовладельцам, заезжая на АЗС, обращать внимание на несколько вещей. Первое - наличие масок и перчаток у работников АЗС. Второе - доступность антисептика на территории заправки. Третье - наличие разметки для соблюдения социальной дистанции у касс и окон выдачи товара. Желательно также убедиться в возможности бесконтактной заправки и оплаты услуг. Это не даст стопроцентной гарантии безопасности, но позволит минимизировать риски заражения.