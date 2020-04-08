Генетики описали новый метод лечения рака поджелудочный железы

Уничтожить раковые клетки поджелудочной железы можно, нарушив их рН-равновесие с помощью подавления одного из транспортных белков. К такому выводу пришли ученые Института медицинских открытий Сэнфорда Бернхэма (Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute, SBP).

Раковые клетки постоянно нуждаются в энергии для поддержания роста. Чтобы удовлетворить эти энергетические потребности, они ускоряют метаболические пути, которые не используются нормальными клетками и, как следствие, производят избыток кислоты, которую необходимо удалить.

- Мы выдвинули гипотезу, что повышенное производство кислоты может быть использовано в качестве терапевтической уязвимости, - отметил руководитель исследования Коэн Галенкамп. - Изучив ряд баз данных по раку поджелудочной железы, мы обнаружили, что в опухолях по сравнению с нормальной поджелудочной железой был повышен уровень натрий-водородного обменника NHE7.

Семейство натрий-водородных обменников NHE - это транспортные белки, которые регулируют внутренний pH клеток. Они расположены в мембранах и работают путем обмена ионов водорода (H+) на ионы натрия (Na+) и необходимы для правильного функционирования клеток. Ученые SBP обнаружили, что интересующий их белок NHE7 локализуется в аппарате Гольджи - это мембранная структура клетки, органелла, предназначенная для выведения различных веществ. Там белок импортирует ионы водорода, в результате чего цитоплазма клетки становится щелочной, что поддерживает метаболизм раковых клеток.

- Это навело нас на мысль, можем ли мы сделать клетки поджелудочной железы уязвимыми, отключив или исключив NHE7, чтобы подорвать щелочной цитоплазматический рН, который им необходим, чтобы оставаться в форме, - пояснил Галенкамп.

В ходе серии экспериментов на клетках рака поджелудочной железы исследовательская группа показала, что подавление NHE7 снижает рН цитоплазмы клетки, вызывая ее гибель. Важно отметить, что у мышей, которым трансплантировали опухоли человека, избавление от NHE7 вызывало сокращение или полное прекращение роста опухолей. Теперь ученые намерены повторить успех в испытаниях на людях.

Более подробно познакомиться с результатами исследования можно в статье, опубликованной в Cancer Discovery.