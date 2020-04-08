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08.04.2020 14:12
Рубрика: Экономика

ОКБ оценило долги граждан, подходящие под условия кредитных каникул

Текст: Игорь Зубков

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) рассчитало максимальное количество кредитов, которые потенциально могут попасть под кредитные каникулы с учетом установленных правительством лимитов.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
ВТБ увеличил лимиты по кредитным каникулам в несколько раз

Согласно расчетам ОКБ, в них укладываются 49% ипотечных кредитов, 72% кредитов наличными и 45% автокредитов. Объем оставшейся задолженности, потенциально попадающий под кредитные каникулы, составляет 4,59 трлн рублей, или 25,5% от общего объема действующих кредитов физлицам.

Согласно постановлению правительства, воспользоваться законом о кредитных каникулах (отсрочкой платежей на срок до шести месяцев) можно при условии сокращения дохода на 30% по сравнению с 2019 годом и размере кредита, не превышающем 250 тыс. рублей для потребкредитов (300 тыс. - для ИП), 100 тыс. рублей для кредитных карт, 600 тыс. рублей для кредитов на покупку автомобиля и 1,5 млн рублей для ипотечных кредитов. В эти лимиты не укладывается большинство кредиты, которые брали жители мегаполисов, чья экономика наиболее сильно страдает от карантинных ограничений.

"Особенно чувствительна ситуация для заемщиков из Москвы и Санкт-Петербурга, - указывает генеральный директор ОКБ Артур Александрович. - Так, в Москве средний размер потребительского кредита составляет 528 тысячи рублей, а на покупку автомобиля жители столицы брали в среднем 1,2 миллиона рублей. В обоих случаях средний размер кредита превышает установленный лимит в 2 раза. Ипотеку заемщики из Москвы брали в среднем на 4,9 миллиона рублей, что примерно в 3 раза больше лимита".

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