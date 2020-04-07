Что нужно знать тем, кто решился уйти на кредитные каникулы

Перед тем, как оформлять кредитные каникулы, следует проверить, подходит ли ваша жизненная ситуация и ваши кредиты/займы под условия нового закона, и стоит ли отсрочка платежа той цены, которую за нее предстоит заплатить. "Российская газета - Неделя" собрала главное, что может пригодиться для осознанного решения.

Начисленные в период каникул проценты и станут платой за отсрочку платежей. Она может быть очень высокой. Фото: wutwhanfoto / istock

По каким кредитам можно потребовать отсрочку?

Закон распространяется на все виды кредитных продуктов, но по ним установлены разные лимиты, и они исходят из того, чтобы оказать помощь наименее защищенным слоям населения: ипотека - не более 1,5 млн рублей (правительство обсуждает повышение этой планки для Москвы, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока);

автокредиты - не более 600 тыс. руб.;

потребительские кредиты - не более 250 тыс. руб. (для ИП - не более 300 тыс.);

кредитные карты - не более 100 тысяч.

Мой кредит больше. Что делать?

Для приостановки платежей по ипотеке можно воспользоваться законом об ипотечных каникулах - по нему лимит 15 млн руб., в остальном условия похожие, говорит эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант проекта вашифинансы.рф Анна Заикина. Главное, чтобы заемщик уже не воспользовался законом об ипотечных каникулах.

Самое главное - при первых "симптомах" неплатежеспособности следует обратиться в банк, советует Анна Заикина. Если заемщик подкрепит документами заявление о сложной жизненной ситуации, кредитор всего скорее пойдет ему навстречу, и не исключено, что такая реструктуризация на условиях банка окажется для заемщика более приемлемой, чем отсрочка платежа на условиях закона о кредитных каникулах.

А вот кредитные карты обычно в банковские программы реструктуризации не входят, говорит юрист, эксперт проектов "Финшок" и "Жилфин" Ольга Дайнеко.

У меня много кредитов. Как быть?

Отсрочку можно взять по всем кредитам одновременно или по каждому в отдельности, указывает Анна Заикина. Важно иметь в виду: в большинстве банков при получении кредитных каникул по одному из кредитов кредитная карта, выданная этим же банком, замораживается на весь период каникул. Пользоваться ею не получится, а платить за нее придется.

Каникулы - это бесплатно?

Кредитные каникулы - это не прощение долга, более того: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, и переплата по кредиту в случае ухода заемщика на каникулы возрастает, отмечает Ольга Дайнеко. Для каждого вида кредитных продуктов установлен свой механизм начисления процентов в течение льготного периода и свои особенности выплаты их после окончания каникул.

Потребительские кредиты - проценты начисляются по льготной ставке, составляющей 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредитования (рассчитывает ставку ЦБ РФ). Например, для POS-кредитов этот показатель сейчас составляет в зависимости от суммы от 12,5 до 17,5%. После льготного периода заемщик возвращается к графику платежей, а по завершении погашения кредита выплачивает начисленные за время каникул проценты ежемесячными платежами, величина которых равна ежемесячным платежам по кредиту. Фактически проценты переносятся в конец графика платежей.

Ипотечные кредиты - проценты начисляются по ставке в договоре. Не выплаченные во время льготного периода платежи по основному долгу и процентам выплачиваются после погашения кредита ежемесячными платежами, величина которых равна платежам по кредиту. Срок кредита продлевается на срок льготного периода.

Кредитные карты - после окончания каникул к ежемесячному платежу сразу добавляются набежавшие за каникулы проценты, выплатить их нужно в течение 24 месяцев после каникул. Лимит по кредитной карте в это время уменьшается на размер этих обязательств.

Банки соберут документы сами?

Банк сам запрашивает данные о доходах заемщика у ПФР и ФНС, и только если у кредитора нет технической возможности использовать систему межведомственного электронного взаимодействия, справки заемщик должен предоставить сам. По словам Ольги Дайнеко, возможно использование следующих документов:

справка 2-НДФЛ или справка о доходах в свободной форме;

больничный лист с COVID-19 или с отметкой "03-карантин" (для тех, кто вернулся из других стран);

справка из стационара с подтвержденным диагнозом;

справка (приказ) об отпуске без сохранения заработной платы от работодателя;

справка из центра занятости о постановке на учет в качестве безработного.

Банк может запросить и другие документы, например, выписку из ЕГРН, декларацию ИП.

Как банк принимает решение?

Закон дает право на отсрочку платежей, если доходы заемщика за месяц, предшествующий дате подачи заявления, снизились не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. То есть если заемщик потерял доход в апреле, он сможет подать заявление на кредитные каникулы только в мае. Правила расчета среднемесячного дохода установило правительство: кредитор исключает два календарных месяца с наибольшими и два календарных месяца с наименьшими выплатами, которые получал заемщик в 2019 году, и потом делит сумму выплат в оставшиеся месяцы на их количество.

Для получения кредитных каникул нужно обратиться с заявлением в банк до 30 сентября (не исключено, что это срок позже будет продлен). В условиях всеобщей изоляции закон разрешил делать это просто по телефону или через онлайн-сервисы банка. У банка всего пять дней на решение. Если из банка 10 дней нет ответа, то заемщик автоматически входит в льготный период.

Если заявление будет подано дистанционно, закон разрешает представлять подтверждающие падение дохода оригиналы документов гораздо позже - в течение 90 дней после заявления, а при наличии уважительных причин (например, болезнь), также документально подтвержденных заемщиком, банк может удлинить срок предоставления документов еще на 30 дней.

Банк говорит, что в документах что-то не сходится. И что теперь?

Если документы не предоставлены или они не соответствуют действительности, все начисленные платежи восстанавливаются по прежним срокам и еще к ним приплюсуются штрафы и пени за просрочку. Кроме того, в этом случае информация о просрочке попадет в бюро кредитных историй. Поэтому не стоит оттягивать передачу оригиналов документов на 89-й день после заявления: если уж суждено получить отказ банка, то лучше как можно скорее.

Каникулы можно взять на срок от 1 до 6 месяцев. Лучше брать по максимуму?

Лучше выбирать сразу 6 месяцев: от каникул можно отказаться в любой момент или можно погасить кредит полностью либо частично, не прерывая срок действия каникул. Если есть возможность платить посильные суммы кредитору во время льготного периода, то эти платежи будут направляться на уменьшение основного долга по кредиту, что позволит снизить сумму начисляемых процентов и облегчит завершение окончательных расчетов по кредиту после льготного периода, советует Банк России.