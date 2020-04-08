Оперный певец Андреа Бочелли выступит в Миланском соборе

Знаменитый итальянский тенор в день католической Пасхи 12 апреля даст концерт духовной музыки в Миланском соборе. Конечно, для этого артисту потребуется определенная смелость. Хотя собор в момент его выступления будет пуст.

О том, что концерт Андреа Бочелли все-таки состоится, сообщил в своем ежедневном видеообращении к жителям Милана мэр города Джузеппе Сала. Он уточнил, что в здании собора не окажется никого из слушателей, а выступление оперного певца будет транслироваться в интернете.

Но все равно Андреа Бочелли потребуется немало смелости. Ведь охрана у здания собора наверняка присутствует, да и технические работники, которые будут осуществлять трансляцию, тоже приедут. То есть какая-то доля риска все-таки есть, в отличие от выступления их дома…

Не понятно пока и то, будут ли тенору аккомпанировать музыканты или он выступит a cappella?! К тому же Андреа - незрячий певец, и значит, к зданию Миланского собора его привезет водитель. Да и кто-то из поклонников, возможно, сделает попытку поприветствовать кумира, несмотря на то, что в Милане, как и по всей Италии ныне действует режим Чрезвычайной ситуации.

Но у Миланского собора - неповторимая, величественная и можно сказать, божественная акустика…

Поэтому Андреа Бочелли и решился на этот шаг, чтобы спеть для итальянцев в День католической Пасхи! Поддержать их, ободрить, дополнить атмосферу праздника…

Впрочем, наверняка, трансляцию его выступления будут смотреть во многих странах мира! Ведь духовная музыка сегодня многим из нас нужна как никогда!