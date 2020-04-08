Оперный певец Андреа Бочелли выступит в Миланском соборе

Новости

Песков раскритиковал бывших послов США 13:39
"Единая Россия" исключила замглавы Минпромторга из партии 13:37
В Астрахани во время карантина школа провела родительское собрание 13:32
В аварии с полицейским под Воронежем погибли пять человек 13:31
Песков рассказал про ожидания от США по сокращению нефтедобычи 13:30
В Астрахани коронавирус обнаружили у воспитанницы детсада 13:28
В Германии робот напомнит о социальной дистанции и защитных масках 13:26
Аэропорт Грозного перестал принимать пассажиров без теста на COVID-19 13:25
Видео: мотоциклист на перекрестке проскочил под фурой и выжил 13:18
Завершен эскизный проект российско-белорусского спутника 13:15
Число заразившихся коронавирусом в Иране превысило 64,5 тысячи 13:13
Региональный оператор по обращению с отходами начнет помогать регионам 13:10
Песков прокомментировал возможность изменения сроков режима самоизоляции 13:06
В Беларуси в борьбе с COVID-19 привлечены 25 тысяч медиков 13:00
Эксперты рассказали, как не растолстеть во время карантина 12:51
За сутки коронавирусом в Подмосковье заболели 95 человек 12:49
Иран поддержал идею президента РФ Путина о создании зеленых коридоров 12:46
СМИ: Бориса Джонсона наблюдает лучший в Британии врач по болезням легких 12:46
В Прикамье похитители девушки предстанут перед судом 12:42
Тизер: Рик Граймс вернулся к "Ходячим мертвецам" 12:40
Роухани призвал МВФ предоставить Ирану кредит на борьбу с коронавирусом 12:34
BMW: электротяга - не повод отказываться от больших "ноздрей" 12:29
Сенатор счел алогичной идею США о возвращении Крыма из-за коронавируса 12:27
В Туапсинском районе введен режим ЧС из-за лесных пожаров 12:25
Фергюсон: Хабиб и Конор - жалкие трусы 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
08.04.2020 13:20
Рубрика: Культура

Оперный певец Андреа Бочелли выступит в Миланском соборе

Текст: Александр Алексеев
Знаменитый итальянский тенор в день католической Пасхи 12 апреля даст концерт духовной музыки в Миланском соборе. Конечно, для этого артисту потребуется определенная смелость. Хотя собор в момент его выступления будет пуст.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

О том, что концерт Андреа Бочелли все-таки состоится, сообщил в своем ежедневном видеообращении к жителям Милана мэр города Джузеппе Сала. Он уточнил, что в здании собора не окажется никого из слушателей, а выступление оперного певца будет транслироваться в интернете.

Фото: Даниил Кочетков
Российская оперная премия Casta Diva выбрала своих лауреатов

Но все равно Андреа Бочелли потребуется немало смелости. Ведь охрана у здания собора наверняка присутствует, да и технические работники, которые будут осуществлять трансляцию, тоже приедут. То есть какая-то доля риска все-таки есть, в отличие от выступления их дома…

Не понятно пока и то, будут ли тенору аккомпанировать музыканты или он выступит a cappella?! К тому же Андреа - незрячий певец, и значит, к зданию Миланского собора его привезет водитель. Да и кто-то из поклонников, возможно, сделает попытку поприветствовать кумира, несмотря на то, что в Милане, как и по всей Италии ныне действует режим Чрезвычайной ситуации.

Но у Миланского собора - неповторимая, величественная и можно сказать, божественная акустика…

Поэтому Андреа Бочелли и решился на этот шаг, чтобы спеть для итальянцев в День католической Пасхи! Поддержать их, ободрить, дополнить атмосферу праздника…

Впрочем, наверняка, трансляцию его выступления будут смотреть во многих странах мира! Ведь духовная музыка сегодня многим из нас нужна как никогда!

Культура Музыка Классика Музыка с Александром Алексеевым Гид-парк

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков прокомментировал возможность изменения сроков режима самоизоляции
Определен порядок возврата туристам денег за отмененные туры
В Совфеде оценили предложение отменить плату за общежития вузов
В США установлен новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки
Найденный под завалами после взрыва в Нижегородской области мужчина скончался
Как в интернете можно бесплатно сходить в кино и в театр
Дирижер Василий Петренко о будущем посткоронавирусного мира культуры и искусства